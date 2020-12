By

Scopri che natale attende i dodici segni dello zodiaco. Ce lo svelano le previsioni odierne del nostro fidato oroscopo.

Finalmente possiamo dirlo… buon Natale! Come trascorrerete la giornata?

Per scoprire se tutti i vostri piani andranno per il meglio o se avrete qualche sorpresa imprevista ecco le previsioni del nostro oroscopo per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Il Natale casalingo spinge i primi tre segni a dedicarsi anima e copro alla cucina: un po’ di stravizi per le Feste sono ben accetti.

Oroscopo oggi Ariete

Pronte per le scorpacciate di Natale? Occhio perché la vostra salute potrebbe non gradire troppi stravizi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Se il Natale quest’anno deve esser casalingo voi siete pronte a cogliere la palla al balzo e trasformarlo in una edizione home made di Masterchef.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Anche per voi questo natale diventa occasione di esperimenti culinari: mai pensato a un pranzo natalizio etnico?

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Buoni sentimenti, ecco che cosa i prossimi tre segni dovranno mettere in primo piano in questa giornata di Natale.

Oroscopo oggi Cancro

Il vostro amore per i viaggi e per la conoscenza del Pianeta si rispecchia anche nel Natale, tra addobbi e piatti etnici.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

E’ Natale, mettete da parte le piccole tensioni con il vostro lui, non sono che bisticci di poco conto.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Il Natale ci fa sentire tutti bambini e voi non potete che apprezzare, godendo a pieno quel clima magico che tanto vi mancava.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un natale un po’ turbolento quello dei prossimi tre segni, presi decisamente da troppi pensieri che inquietano.

Oroscopo oggi Bilancia

Belle le Feste eh ma… quanto vi sono costate? Se date un occhiata al conto in banca impallidirete. Meglio rimandare il check!

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

In casa vi sentite prigioniere, soprattutto se con lui avete avuto qualche battibecco di troppo. Questo natale sembra più un test.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

I pacchetti sotto l’albero vi parlano di amore sentimenti puri e genuini: che cosa potreste desiderare di più?

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Un Natale fatto di amore, quello vero non solo del vostro lui ma di chiunque occupi un posto speciale nel vostro cuore.

Oroscopo oggi Capricorno

Per questo Natale è giunto il momento di stupire il vostro lui: sotto l’albero mettete allora un pacchetto veramente speciale.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Per questo Natale circondatevi di affetti profondi e sinceri, in primis le amiche che vi riempiono sempre il cuore di gioia.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Per il pranzo di Natale non preoccupatevi: siete così amate che i commensali per ogni vostro errore faranno solo una grossa risata.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.