Vuoi tentare la sorte e vincere una delle estrazioni diventando finalmente ricco? Gemma Galgani potrebbe fare al caso tuo.

Magari ricevere un bacio ricco di fortuna e di desiderio da questa Dea bendata potrebbe finalmente riempirci le tasche di monete d’oro. Infondo tutti noi vogliamo quella vittoria che possa farci vivere quella vita da sogno che ci auguriamo di meritare.

Una vacanza da sogno a Tokyo oppure alle Hawaii, un mese in viaggio per il mondo, oppure in una crociera da sogno, una imbarcazione da fare invidia e milioni di euro sul conto in banca sono un po’ il sogno proibito di tutti coloro che tentano la sorte.

C’è sempre infatti qualche attento indovino provetto che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Tutti noi sogniamo qualcosa e vogliamo che quel qualcosa si realizzi, spesse volte però per farlo c’è bisogno di un ammontare monetario utile per la realizzazione della nostra ambizione. Per molti adulti il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere facilitato dalla vittoria.

Ma dove trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

E se invece in questo caso fosse proprio la peperina e chiacchierata Gemma Galgani.

I numeri per vincere tutto offerti dalla chiacchieratissima Gemma Galgani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Oggi i numeri sono offerti da una delle non più giovanissime donne del trono over di uomini e donne condotto da Maria de Filippi. Infatti, grazie ad alcuni calcoli specifici e ad alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la donna più chiacchierata del trono vediamo che:

Nome: Gemma Galgani

Gemma Galgani Età: 70 anni

70 anni Data di nascita: 19 gennaio 1950

19 gennaio 1950 Luogo di nascita: Torino

Torino Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Titolo di studio: Diploma liceo artistico

Diploma liceo artistico Occupazione: Dama del trono over di Uomini e Donne

Dama del trono over di Uomini e Donne Altezza: 1.68 cm

1.68 cm Peso: 55 kg

55 kg Followers su Instagram: 512 mila

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la donna che tanto ha fatto parlare di sé con i suoi accesissimi scontri con Tina Cipollari:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri di Gemma Galgani)

(il primo metro di altezza oltre ai centimetri di Gemma Galgani) 4 (Torino è la quarta città d’Italia)

(Torino è la quarta città d’Italia) 5 (il primo numero del totale dei followers della tronista over più famosa di Uomini e Donne)

(il primo numero del totale dei followers della tronista over più famosa di Uomini e Donne) 10 (il Capricorno è il decimo dei segni zodiacali ed è quello corrispondente alla data di nascita della dama)

(il Capricorno è il decimo dei segni zodiacali ed è quello corrispondente alla data di nascita della dama) 12 (le ultime due cifre dei follower di Gemma Galgani su Instagram)

(le ultime due cifre dei follower di Gemma Galgani su Instagram) 19 (è il giorno di nascita ed anche le prime due cifre dell’anno di nascita della donna)

(è il giorno di nascita ed anche le prime due cifre dell’anno di nascita della donna) 50 (le ultime due cifre dell’anno di nascita)

(le ultime due cifre dell’anno di nascita) 55 (il peso della dama del trono over di Uomini e Donne)

(il peso della dama del trono over di Uomini e Donne) 68 (i centimetri di altezza oltre al metro di Gemma Galgani)

(i centimetri di altezza oltre al metro di Gemma Galgani) 70 (gli anni di età della dama tanto discussa del trono over di Uomini e Donne)

I numeri giocabili su base delle caratteristiche di Gemma Galgani sono:

1 – 4 – 5 – 10 – 12 – 19 – 50 – 55 – 68 – 70

Million Day, i numeri ritardatari

Di seguito vi ricordiamo anche quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari, ribadiamolo, sono quelli che da molte settimane non vengono estratti, per il gioco giornaliero del Million Day:

24-49-9-1-15-37-38-52-43-45-19-12-6-3-7-42-18-41-22-48-36-14-44-54-40-17-16