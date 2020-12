Seconda ad Amici di Maria De Filippi, Loredana Errore è poi scomparsa dalle scene televisive e musicali. Che fine ha fatto la cantante di “Ragazza occhi cielo”?

La cantante Loredana Errore, dopo aver partecipato al talent Amici Di Maria De Filippi ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica, sfornando hit che sono andate piuttosto bene.

La sua carriera è cominciata molti anni fa, con una voce graffiata davvero unica e che aveva colpito anche Antonacci, il quale ha avuto modo di collaborare con lei in diverse occasioni, scrivendo per lei la canzone “Ragazza occhi cielo” quando ancora era concorrente di Amici di Maria De Filippi.

La giovane cantante uscita in finale da Amici, è stata da sempre considerata la rivale di Emma Marrone. La sua voce graffiante e il suo timbro scuro colpì molto il pubblico italiano ma quella di Emma ebbe più potere sulla decisione del pubblico.

A rallentare la sua carriera è stato poi un incidente stradale, avvenuto nel 2013 durante il quale ha quasi perso la vita la cui ripresa per lei ha chiesto davvero molto tempo. Loredana ha raccontato di aver rischiato la paralisi. Ma oggi è splendente e mostra il suo sorriso sui suoi social. Cosa fa oggi la cantante di Amici?

Loredana Errore: cosa fa oggi la cantante di Amici?

Nata a Bucarest nel 1984 Loredana Errore si è fatta conoscere al pubblico italiano partecipando ad Amici di Maria De Filippi nel 2010, anno vinto da Emma Morrone. Subito dopo la conclusione del programma pubblica il suo primo EP “Ragazza occhi cielo”, con il brano omonimo scritto da Biagio Antonacci, che riscuote un enorme successo.

Dopo il brutto incidente del 2013, i medici non erano molto ottimisti riguardo le sue condizioni fisiche e la sua ripresa. Difatti le dissero che aveva la mobilità soltanto del 5% del suo corpo che era in grado di muoversi e che probabilmente non avrebbe più potuto camminare, parlando addirittura di una paralisi totale del corpo.

La donna però non si è mai data per vinta e ha cercato di mettere tutte le sue forze nel suo recupero e adesso fortunatamente è nuovamente in piedi, a riprendere in mano la sua carriera.

Oggi la cantante siciliana è di nuovo impegnata in alcuni progetti musicali e sembra aver ritrovato il sorriso, mostrando con gioia il suo nuovo album dedicato alla vita.