La lettera di Emma Marrone per Babbo Natale: la richiesta speciale

La lettera speciale di Emma Marrone per Babbo Natale: la richiesta speciale della cantante salentina conquista tutti.

Emma Marrone scrive la lettera di Babbo Natale e trova d’accordo tutti i fans. La cantante salentina ha chiesto una sola cosa a Babbo Natale e la sua richiesta potrebbe essere condivisa da tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo che, da un anno, sono fermi a causa del covid che impedisce l’organizzazione di spettacoli dal vivo.

Da perfetto animale da palcoscenico, Emma ha un unico desiderio per il 2021, anno che arriverà tra qualche giorno con la speranza che possa essere decisamente diverso dal 2020 che sta per finire.

Emma Marrone scrive a Babbo Natale: “Facci tornare sul palcoscenico”

Emma Marrone ha scelto di festeggiare con la famiglia che vive in Salento e che, quest’anno, a causa del covid e degli innumerevoli impegni lavorativi, non è riuscita a viversi come avrebbe voluto. Conclusi gli impegni con X Factor 2020 per la cui finale ha sfoggiato degli outfit che hanno conquistato tutti, Emma ha raggiunto il fratello Checco e i genitori per poter trascorrere con loro tutto il periodo delle festività.

Circondata dal calore della famiglia, Emma si sta ricaricando per poter affrontare il 2021 con nuove energie sperando di poter tornare presto sul palco e riabbracciare tutti i suoi fans. Per tutti gli artisti, la cosa più difficile è non poter fare concerti e abbracciare tutti i fans. Emma spera così di poter tornare ad esibirsi live nel 2021 e per cercare quello che è non solo il suo desiderio, ma anche quelli dei suoi colleghi, ha scritto una lettera social a Babbo Natale.

“Caro Babbo Natale, facci tornare presto sul palco. Grazie”, ha scritto Emma su Instagram. Nell’attesa di poter riabbracciare tutti i suoi fans che la seguono sin da quando era un’allieva della scuola di Amici, Emma, sui social, ha rivolto un messaggio speciale al suo pubblico. “Nell’attesa di poterci riabbracciare vi mando un bacio enorme! Quando il bene è vero e profondo non esistono le distanze!“, ha scritto la cantante salentina che, nel 2021, potrebbe trovare anche l’amore.