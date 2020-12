L’anno sta per finire ed uno nuovo sta per iniziare. Ci sono alcuni errori che dobbiamo assolutamente evitare. Scopriamo quali.

C’è una linea sottile che ormai separa il 2020 dal 2021 e nonostante anche l’anno prossimo sarà un anno caratterizzato dalla lotta al Covi ci sono sicuramente alcuni errori che non dobbiamo lo stesso assolutamente fare e non sottovalutare.

E’ importante prendere consapevolezza che il Covid va affrontato ma la vita quotidiana va vissuta lo stesso assieme a tutte le sfide che essa ci pone. Teniamo in considerazione che la vita va avanti lo stesso.

Scopriamo assieme quali errori evitare per non trasformare il 2021 in un anno tossico anche per la nostra quotidianità.

Errori da evitare per un 2021 migliore, florido e senza tossicità

Non temere che qualcosa possa cambiare

Ogni anno il tentativo di non cambiare la direzione della nostra vita è un errore che può costare caro e che facciamo continuamente. Il mondo intero è in continuo mutamento, sia esso il piano economico, politico o sociale livello sociale. Come possiamo pretendere che la nostra vita non prenda direzioni mutevoli?

Se ciò che fino ad adesso ci andava bene, pensavamo funzionasse, ed ora non funziona più, occorre avere il coraggio di cambiare direzione. Il coraggio di dire basta ed andare oltre.

Se anche una metodologia d’azione che usavamo non dà risultati va cambiata anch’essa. Se non si ottengono risultati o si cambia metodo o si cambia direzione, anche se stiamo parlando della nostra vita privata, sociale, sentimentale o professionale. Le cose cambiano, devi comprendere quando cambiare anche tu.

2. Non aver paura di difenderti, reagisci a chi ti fa del male

Lamentarsi senza reagire è uno degli errori più diffuso nella nostra epoca. Sappiamo tutti quanto sia facile lamentarsi quando qualcosa non va e di conseguenza reiterare nel farlo. La realtà è ben diversa.

Dobbiamo essere in grado di difenderci senza aver paura di cosa accadrà. Esistono molteplici forme di violenza e noi dobbiamo reagire ad ognuna di esse. Ci sta facendo male, dobbiamo dire basta e dare inizio al 2021 in modo libero.

3. Non buttarti giù, riprendi in mano la tua vita

Il danno più grande che la pandemia ha creato è stato quello di strappare la vita dei nostri cari ed anche di aver costretto noi stessi a privarci di parti fondamentali della nostra esistenza.

Non bisogna arrendersi, non bisogna abbattersi, iniziamo a reagire già da ora per trovare una soluzione a noi stessi che ci permetta di poter iniziare il 2021 con la forza che avevamo prima.

Diamo una martellata secca ai nostri sbagli e rimettiamo tutto in riga.