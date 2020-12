Eleonora Carisi è una delle sei imprenditrici digitali sulla cover di Grazia di questa settimana. Chi è la torinese che, dal fare la commessa e consegnare volantini, ha conquistato il mondo del web e non solo.

Dopo aver conseguito la laurea in marketing e comunicazione all’Istituto Europeo di Design di Milano ha fondato, con gli amici e colleghi Ivano Marino e Paolo Stella, l’agenzia di comunicazione Grumble Creative. Dal blog Jou Jou Villeroy ha fatto molta strada ed è anche felicemente sposata. Vediamo cosa fa oggi Eleonora Carisi.

Eleonora Carisi ha 660mila seguaci su Instagram

Sposata a Varese nel 2016 con l’hair stylist Paolo Soffiatti (lui in Dsquared2, lei con il primo abito da sposa realizzato dallo stilista libanese Elie Saab), oggi è concentrata sulla sua società leader nello sviluppo di strategie digital, campagne, produzione di contenuti personalizzati, gestione di canali social e digital pr.

Eleonora sfoggia spesso look con colori della Terra.

La sua vita però non è sempre stata così meravigliosa. Per essere una fashion blogger ed influencer tra le più ammirate – ed invidiate – ha prima svolto un’infinità di lavori occasionali e poi ha deciso di capitalizzare la sua forte passione per la moda aprendo nel 2006 una boutique a Torino dal nome “You You Store“. Per il nome del suo blog si è ispirata proprio al suo primo negozio (situato in una delle piazze più grandi d’Europa, piazza Vittorio) dove con molta cura venivano selezionati pezzi di stilisti anche emergenti provenienti da ogni parte del mondo.

Amante della fotografia e dei viaggi, Eleonora ha ammesso di soffrire molto per le limitazioni dovute alla situazione sanitaria mondiale. Anche per questo ha espresso tutto il suo entusiasmo per la copertina scelta da Silvia Grilli, tra le prime direttrici ad aver creduto in lei.

Silvia Zanchi