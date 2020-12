Scopri qual è il dolce natalizio più adatto ad ogni segno dello zodiaco. Un consiglio dalle stelle segno per segno.

Come iniziare al meglio il giorno di Natale se non con qualcosa di dolce? Oggi, data la giornata di festa, tratteremo un tema leggero ma di sicuro interesse che riguarda le tante cose buone che si possono mangiare in questa magica giornata. Un aspetto che ovviamente si può considerare anche dal punto di vista astrologico. Oggi quindi vedremo quale dolce si adatta meglio ai vari segni dello zodiaco in questo Natale 2020.

Il dolce di Natale perfetto per ogni segno zodiacale

Ariete – Il torrone al cioccolato

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete quest’anno troveranno particolarmente piacevoli dolci contenuti ma ricchi di gusto. Il torrone al cioccolato è uno di questi. Ottimo da gustare in ogni momento della giornata.

Toro – Il panettone alla crema

Golosi come pochi altri, i nativi del segno zodiacale del Toro gradiranno particolarmente una fetta di panettone alla crema. Un modo insolitamente dolce per dare il via alla giornata o per rendere un po’ più speciale il dopo pranzo o la merenda.

Gemelli – La pignoccata

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che amano le sorprese e che anche quando si tratta di cibo finiscono con l’annoiarsi presto. La pignoccata, però, può rappresentare un buon diversivo, sopratutto se fatta in casa. In questo modo si potrà infatti gustarli al naturale, con il miele, con miele e zucchero e volendo anche con del cioccolato fondente.

Cancro – Il pandoro con gocce di cioccolato

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone romantiche e per questo motivo prediligono i dolci che gli ricordano l’infanzia e i natali passati. Il pandoro con gocce di cioccolato (ancor meglio se al latte) rappresenta una buona rivisitazione di quello che mangiavano da piccoli, incontrando i loro gusti da adulti e facendoli così sentire da subito nel giusto mood.

Leone – Il panettone agli agrumi

Quest’anno, i nati sotto il segno zodiacale del Leone si troveranno perfettamente bene con un classico panettone da accompagnare a qualche crema golosa. Dalla crema vaniglia a quella al cioccolato, ogni morso li aiuterà ad immergersi a pieno nell’atmosfera delle feste.

Vergine – I datteri

Tipici delle feste natalizie, i datteri rappresentano quel qualcosa di dolce da assaporare senza impegno tra un dolce e l’altro. E quest’anno, per i nativi del segno zodiacale della Vergine saranno anche il dolce più adatto. Ottimi da gustare li aiuteranno ad immergersi maggiormente nello spirito del Natale e a sentirsi appagati e al contempo leggeri. Cosa che giova non poco per i sensi di colpa.

Bilancia – Il panettone con bacche di goji

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia amano mangiar sano e ciò significa godersi qualcosa che sia al contempo ricca di proprietà benefiche. Il panettone con bacche di goji rappresenta il giusto compromesso. Si tratta infatti di un dolce che pur essendo goloso è anche impreziosito da un ingrediente sano e sicuramente in grado di far loro del bene. Pensiero che li aiuta a sentirsi meglio.

Scorpione – Il panettone con cioccolato fondente

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione non amano le vie di mezzo e anche quando si parla di dolci natalizi prediligono i sapori decisi. In tal caso, il panettone con crema al cioccolato fondente rappresenta il giusto mix di sapori. Quello in grado di fargli sentire maggiormente il mood natalizio. E tutto mentre si godono un dolce che sarà per loro di sicuro gradimento.

Sagittario – Il panforte

I nati sotto il segno zodiacale del Sagittario amano fare esperienze sempre diverse. E quando si parla di dolci poter variare tra gusti e consistenze è una cosa che adorano. Per loro, un dolce regionale come il panforte rappresenta l’alimento perfetto.

Capricorno – Lo strudel con gocce di cioccolato

I nativi del segno zodiacale del Capricorno adorano i dolci che sanno d’inverno e quest’anno, nel giorno di Natale potrebbero mangiare uno strudel fatto in casa. Ancor meglio se arricchito con gocce di cioccolato. Sarà il modo ideale per farli sentire a casa.

Acquario – Il pandoro alcolico

Quest’anno i nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario si troveranno a prediligere qualcosa di diverso. Un pandoro con crema alcolica (come ad esempio quello al limoncello o anche all’arancia), rappresenta per loro un’ottima scelta. Perfetta per entrare nel mood natalizio con un pizzico di freschezza in più e per sentirsi allegri al punto giusto da poter essere socievoli quel tanto che basta.

Pesci – I biscotti di pan di zenzero

Per i nativi del segno zodiacale dei Pesci, un dolce natalizio perfetto per questo Natale sono i biscotti di pan di zenzero. Fragranti, golosi e, ovviamente, natalizi, li faranno sentire più sereni già dal primo morso. E, tra le altre cose, gli consentiranno di percepire con maggior forza l’atmosfera natalizia. La stessa di cui hanno bisogno per star bene e che quest’anno è per loro estremamente importante.

Trovare un dolce per sentirsi maggiormente nel mood natalizio è sicuramente una cosa positiva ed in grado di donare un po’ di allegria. Per avere un ventaglio più ampio di possibilità, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in grado di offrire spunti in più dai quali attingere.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.