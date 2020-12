Arriva un momento in cui, anche se i genitori non sono ancora pronti, i bambini non credono più a Babbo Natale. Come spiegare che non esiste?

Quando i bambini iniziano ad andare alle scuole elementari, e a volte purtroppo capita anche prima, cominciano a capire che Babbo Natale non esiste. Una scoperta davvero “tragica”, specie per i genitori che ancora non sono pronti a lasciar andare via la magia del Natale così.

Un Natale credendo a Babbo Natale, infatti, è molto diverso, rispetto a uno dove non ci si crede. Si vive la magia dell’attesa, si cercano indizi del suo passaggio. I bambini immaginano com’è il grosso uomo vestito di rosso e già pregustano i regali che porterà loro.

Insomma tutta un’altra cosa, rispetto a quando invece sanno che Babbo Natale sono i loro genitori e i regali non arrivano con la slitta dalla Lapponia, ma dal negozio di giocattoli dietro casa. Vediamo allora come spiegare ai bambini che Babbo Natale non esiste.

Perché è bello che i bambini credano a Babbo Natale

Natale è per tutti i bambini il momento più magico dell’anno, dall’allestimento degli addobbi come fare l’albero di Natale, dallo scrivere la letterina, dal cucinare insieme ai genitori, ad esempio facendo gli omini di zenzero e raccontando loro la fiaba o la casetta di pan di zenzero.

Queste e infinite altre attività si possono fare insieme ai piccoli per tutto il periodo precedente al giorno di Natale, ed è proprio questo che tanto piace ai bambini. La notizia che però Babbo Natale non esiste può diventare un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

I bambini andando a scuola, infatti, spesso vengono avvisati dai propri compagni, e così inevitabilmente si va a perdere un po’ di quella magia che invece da sempre caratterizza il Natale.

In genere come detto, l’età in cui sorgono i primi dubbi è quando iniziano le elementari, intorno ai 5-6 anni. Prima difficilmente i bambini mettono in discussione l’esistenza, pur facendo a volte domande anche molto intelligenti.

Il pensiero razionale del bambino infatti fino a una certa età non è ancora sviluppato del tutto e la realtà è condizionata da quello che Piaget definisce “pensiero magico”. Questo gli permette di spiegare cose che sono difficilmente comprensibili per lui.

Ecco come spiegare che Babbo Natale non esiste ai bambini

Purtroppo nonostante tutti i nostri sforzi arriva un momento in cui un bambino inizia a porsi le prime domande sull’esistenza di Babbo Natale. Quando ci sentiamo rivolgere per la prima volta questa domanda inevitabilmente sarà come una doccia gelata. A volte infatti è più un trauma per i genitori, dover dire che Babbo Natale non esiste, che per i bambini.

Vediamo allora quello che possiamo dire ai nostri piccoli e come comportarci.

1) Se il bambino inizia a manifestare i primi dubbi circa l’esistenza di Babbo Natale, non dovremo subito dire sì o no, ma cerchiamo di dribblare l’argomento. Scateniamo la fantasia e cerchiamo di rispondere nella maniera più esaustiva possibile. Forse ancora per un anno avremo salvato il Natale.

2) Se il bambino ci chiede in maniera secca se Babbo Natale esiste o no, anche qui non rispondiamo subito con un sì o un no. Cerchiamo di capire quanto ne sa. Magari vuole solo essere rassicurato dell’esistenza. E da noi troverà conferma ai suoi dubbi a seconda di come noi rispondiamo. A volte i bambini vogliono continuare a crederci nonostante tutto, perché li fa sentire ancora piccoli e perché li rassicura.

3) Possiamo sempre iniziare a spiegare loro una mezza verità ovvero che Babbo Natale essendo molto anziano si fa aiutare dai genitori a portare i doni. Così da prepararlo poi alla fase successiva.

4) Finché i bambini credono in modo assoluto a Babbo Natale coltiviamo la cosa, quando però iniziano a manifestare dubbi continuiamo a sostenere l’esistenza ma non insistiamo troppo altrimenti quando scopriranno, di lì a breve, che non esiste perderemo di credibilità anche noi. Cerchiamo di rimanere vaghi.

5) Se invece ci accorgiamo che ormai sa tutto non limitiamoci a dirgli solo no non esiste. Ma diamo una spiegazione. Possiamo, con parole semplici, dire che Babbo Natale è chi ti vuole bene e ti fa i regali. I bambini potrebbero essere molto tristi di tale scoperta quindi cerchiamo di vivere ugualmente la magia del Natale facendo gli stessi rituali e mettendo i regali sotto l’albero.

6) Se il bambino si sente ridicolizzato dai compagni di scuola spiegate lui la storia di Babbo Natale e perché nasce, vedrete che quando avrà capito significato e valori avrà qualcosa da insegnare anche agli altri.

7) Infine, ricordate a vostro figlio che ora che ha appreso il segreto non dovrà svelarlo agli altri bambini né tantomeno ridicolizzarli se ancora ci credono.