Le previsioni del tempo di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. Ecco come sarà il tempo nelle regioni del nord, del centro e del sud della nostra penisola.

Nella giornata di oggi, cieli coperti al nord e sulle regioni tirreniche centrali con precipitazioni piovose e molto forti sul Friuli Venezia Giulia e nevicate ad alta quota, sopra i 1300 metri.

Scopriamo quali sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi, 24 dicembre, per le regioni del Nord, del centro e del sud d’Italia. La vigilia del Natale si presenta davvero uggiosa, particolare che non lascia presagire nulla di positivo per il giorno di Natale che nella maggior parte della nostra penisola sarà caratterizzato da precipitazioni e nevicate ad alta quota.

Previsioni del tempo 24 dicembre: le regioni del nord

Sulle regioni del nord il cielo si presenterà piuttosto coperto con presenza di banchi di nebbia e precipitazioni piovose che dal pomeriggio si faranno sempre più forti soprattutto sul Friuli Venezia Giulia e sul versante di levante della Liguria.

Le temperature

I valori minimi si prevedono nella città di Bolzano con 9 gradi e i massimi nella città di Genova con 14 gradi.

Previsioni del tempo 24 dicembre: le regioni centrali

Il cielo sulle regioni centrali e sulla Sardegna si presenterà piuttosto nuvoloso e coperto soprattutto su Umbria, Toscana e Lazio dove si registreranno anche precipitazioni sparse.

Le temperature

I valori minimi si registreranno nella città di l’Aquila con 9 gradi e i massimi nella città di Cagliari con 18 gradi.

Previsioni del tempo 24 dicembre: le regioni del sud

Il cielo nelle regioni del sud e nella Sicilia è previsto piuttosto coperto, in special modo su Campania e Basilicata. Precipitazioni piovose sulle coste campane e nubi sparse sul resto delle regioni.

Le temperature

I valori minimi si registreranno nella città di Potenza con 10 gradi, mentre i massimi nella città di Palermo con 18 gradi.

Vi auguriamo una buona giornata con il proverbio del giorno:

” La giornata più sprecata è quella in cui non si ride”

Fonte: il meteo.it