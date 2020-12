La merenda di mezzanotte per Babbo Natale e le sue renne! Le ricette perfette da preparare con mamma e papà.

Babbo Natale sta per arrivare a bordo della sua slitta trainata da renne e lui e la sua renna più amata, il caro vecchio Rudolph, avranno bisogno di rifocillarsi con una merenda molto golosa e che li riempia di energia per continuare il loro viaggio intorno al mondo. Se poi ci si aggiunge qualcosa di caldo, lo spuntino di mezzanotte sarà davvero perfetto.

Scopriamo tutte le ricette perfette per preparare una merenda appetitosa e che soprattutto Babbo Natale e Rudolf, possano consumare velocemente e magari riempirne anche le tasche per godere delle leccornìe durante il viaggio. Scopri anche tutte le ricette dei biscotti di Natale!

Cari bambini, insieme alla merenda ricordate anche di lasciare una bella letterina con cui ringrazierete Babbo Natale dei doni ricevuti! Lui scendendo attraverso la canna fumaria o entrando in casa da una finestra lasciata aperta, sarà molto molto contento di trovarla.

Merenda di mezzanotte per Babbo Natale: le ricette da preparare assieme a mamma e papà!

Babbo Natale in una sola notte compirà il giro del mondo a bordo della sua slitta trainata dalle renne, accompagnato dalla fedele renna Rudolph che non lo lascia mai solo! Così se quando entrerà in casa per lasciare i doni, farete trovare una buona merenda magari su un bel vassoio colorato e accompagnata da una letterina, sicuramente sarà ben felice di riposare qualche minuto prima della partenza.

Ricordate alla mamma di comprare delle carote belle fresche da sgranocchiare da lasciare per Rudolph la renna e poi sempre assieme a mamma e papà potrete preparare una di queste ricette davvero gustose!

I biscotti per Babbo Natale

I biscotti sono uno dei cibi preferiti da Babbo Natale sicuramente perché pratici da portare in tasca e veloci da sgranocchiare. Ecco una ricetta semplice e veloce da preparare e da lasciare sotto l’albero assieme ad un bicchiere di latte caldo e a delle carote per le renne.

Il salame al cioccolato

Una ricetta classica del Natale in una preparazione semplice, perfetta per essere realizzata anche dai bambini più piccoli. Babbo Natale sarà sicuramente felice di sapere che le fettine di salame che lascerete su un piattino sono fatte di cioccolata!

La cioccolata calda

Niente di meglio che scaldarsi con una buona cioccolata calda nel cuore della notte. Questa bevanda sarà perfetta da far trovare sotto l’albero a Babbo Natale che farà il pieno di energia e sarà pronto a ripartire per portare i doni ai bambini della Francia o dell’Austria, volando verso i confini del nostro bel paese!

Siete pronti a preparare la merenda di mezzanotte per Babbo Natale? Non vi resta che indossare un bel grembiulino e mettervi al lavoro!