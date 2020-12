Vuoi tentare la fortuna e vincere una delle estrazioni e diventare finalmente ricco? Mariah Carey potrebbe farti vincere tutto.

Magari la fortuna di un bacio fortunato da questa splendida Dea bendata potrebbe finalmente riempirci le tasche di monete d’oro. Infondo tutti noi vogliamo quella vittoria che possa farci vivere quella vita da favola che ci auguriamo di meritare.

Una vacanza da sogno a Miami e Los Angeles, un mese in una crociera da sogno, una imbarcazione da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti coloro che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Tutti noi sogniamo qualcosa e vogliamo che quel qualcosa si realizza, spesse volte però per farlo c’è bisogno di un ammontare monetario utile per la realizzazione della nostra ambizione. Per molti adulti il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere facilitato dalla vittoria.

Ma dove trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

E se invece in questo caso fosse proprio la famosa cantante di “All i want for Christmas is you”, Mariah Carey, a dare i numeri?

I numeri per la vittoria dell’oro offerti da Mariah Carey