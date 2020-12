La base trucco per una pelle grassa o a tendenza acneica dev’essere impeccabile: il fondotinta minerale è un prodotto indispensabile in questi casi, ma è utile anche per creare trucco molto duraturo.

La realizzazione di una buona base trucco è fondamentale per ottenere un make up perfetto ma soprattutto duraturo.

Questo vale in particolare per le donne con la pelle grassa o con tendenza acneica. Lo strato di sebo in eccesso, che si forma sulla superficie di questo tipo di pelle è, infatti, un nemico naturale del make up, poiché tende a scioglierlo e a farlo scivolare dalla posizione in cui è stato applicato.

In genere per ottenere una base trucco fissativa i make up artist ricorrono all’utilizzo di primer, che assicurano una perfetta aderenza tra l’epidermide e i prodotti che vi vengono applicati.

Purtroppo, però, i primer contengono parabeni e siliconi, sostanze chimiche fondamentali per regalare alla pelle un aspetto sano, levigato e compatto. Purtroppo però siliconi e parabeni occludono completamente i pori e fanno sì che si sviluppino più facilmente tutti gli inestetismi che tormentano la pelle grassa o a tendenza acneica come brufoli e comedoni.

Per questo motivo le persone con la pelle acneica dovrebbero evitare il più possibile l’uso dei primer, ricorrendo a prodotti più adatti alle necessità della propria pelle, come il fondotinta minerale.

Fondotinta minerale: il segreto per una base trucco fissativa ma traspirante

I fondotinta minerali sono prodotti di make up che si caratterizzano per la totale assenza di parabeni, siliconi e petrolati, cioè di tutti quegli ingredienti che, pur essendo molto utilizzati nella formulazione della maggior parte dei cosmetici in commercio, sono completamente sintetici.

I fondotinta minerali, che vengono venduti in formulazione compatta o fluida sono invece composti prevalentemente da minerali naturali spesso arricchiti con antiossidanti, oli idratanti e miche, cioè da molecole formate da nichel e ossigeno che assicurano al prodotto proprietà riflettenti che rendono il viso luminoso.

La particolare composizione del fondotinta minerale consente a questo cosmetico di assorbire molto bene il sebo in eccesso mentre copre le imperfezioni e, contemporaneamente, assicura ai pori della pelle una corretta traspirazione.

Per l’insieme di queste caratteristiche il fondotinta minerale, fluido o compatto, è assolutamente l’ideale per realizzare una base trucco fissante per pelli miste, grasse o acneiche.

Bisogna tener presente però che i fondotinta minerali tendono ad avere una coprenza piuttosto bassa, quindi sarà bene correggere le imperfezioni più visibili con un correttore prima di procedere all’applicazione del fondotinta.

Per ottenere un effetto più naturale si potrà procedere a sfumare il fondotinta con una spugnetta inumidita, mentre per applicarlo in uno strato più spesso si potrà utilizzare un pennello o una spugnetta asciutta da picchiettare (e non strisciare) sulla pelle.

Anche le donne con pelle normale o secca potranno utilizzare il fondotinta minerale per realizzare una base fissativa senza primer. L’importante sarà procedere a un’accurata pulizia della pelle e a una profonda idratazione dell’epidermide prima di applicare il fondotinta. In questo modo si eviterà l’effetto polveroso che spesso il fondotinta minerale genera sulle pelli normali o tendenti al secco.