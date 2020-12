Scoppia la polemica su Samantha De Grenet: Pamela Prati interviene e spiazza tutti

Samantha De Grenet è finita al centro della polemica per le frasi choc contro Stefania Orlando. Pamela Prati è intervenuta, spiazzando tutti.

Samantha De Grenet è stata una delle ultime concorrenti a varcare la famosa soglia rossa ed in pochissimo tempo è riuscita a collezionare non solo le antipatie da parte di molti vipponi già presi da tempo al Grande Fratello Vip, ma anche del pubblico a casa.

Per quale motivo? Samantha, nelle scorse ore, ha avuto una furiosa lite con Stefania Orlando, utilizzando dei termini e delle espressioni davvero molto forti. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo ha immediatamente chiesto la squalifica della concorrente. Ad esprimersi contro di lei, però, non sono stati soltanto i telespettatori, ma anche alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che conoscono bene la Orlando e ci hanno tenuto a mostrarle tutto il loro sostegno in questo momento.

Tra l’altro, è bene ricordare, che Stefania è all’oscuro di tutto, in quanto non sa cosa Samantha ha detto sul suo conto. A difenderla, però, ci ha pensato Pamela Prati che è prontamente intervenuta scagliandosi contro la De Grenet e non mandandole di certo a dire.

Pamela Prati stronca Samantha De Grenet e difende Stefania Orlando

Pamela Prati si è espressa non solo contro Samantha De Grenet, difendendo la sua amica Stefania Orlando, ma anche difendendo tutte quelle donne che da sempre vengono offese in questo modo. Trovando questo atteggiamento mostrato dalla nuova concorrente davvero irrispettoso e maleducato.

“Mi spiace ma non tollero le donne che non sopportano le altre donne“ ha esordito la showgirl, che di recente ha ammesso di aver querelato Cecilia Capriotti. “Non sopporto certi toni aggressivi e cattivi” ha aggiunto. “Sono, e sarò, sempre dalla parte di Stefania. Una brava persona che non merita in alcun modo di essere trattata così“ ha concluso, attirando su di sè tutta la stima del popolo della rete, che non solo ha visto difendersi la propria beniamina, ma che ha apprezzato che finalmente una donna si sia schierata a favore di un’altra donna senza andarle contro. Cosa che purtroppo nella casa del GF Vip sta accadendo sempre più di continuo.

Pamela Prati ha difeso Stefania Orlando, non apprezzando, come tutti i telespettatori, i toni e le parole utilizzata da Samantha, che aveva già fatto storcere il naso quando durante la squalifica di Filippo Nardi, invece di condannare il suo atteggiamento, aveva stroncato Maria Teresa Ruta, dandole tutte le colpe del caso per la sua uscita dal programma.

Il viaggio di Samantha De Grenet al GF Vip durerà meno del previsto, considerato che è in nomination e non ha di certo fatto breccia nel cuore del pubblico da casa a causa dei suoi continui scivoloni nei confronti delle donne della casa più spiata d’Italia e lei stessa n’è consapevole visto che ha chiesto, nel caso, alla produzione di farsi squalificare, in maniera provocatoria, per le frasi espresse contro Stefania Orlando.