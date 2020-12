By

Scopri come andrà la nuova giornata grazie alle previsioni firmate oroscopo per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco.

Ultimo giorno e poi sarà veramente Natale.

L’inizio delle Feste è dietro l’angolo ma come sarà questo “angolo”? Le previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco, ci svela a che genere di giornata stiamo andando incontro in questo mercoledì.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

C’è chi vive questo mercoledì in allegria e chi invece deve decisamente limitarsi a sopravvivere.

Oroscopo oggi Ariete

Se il periodo non è dei più facili tu rispondi con la gioia e il sorriso che solo le Feste sanno regalarci.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Decisamente distratte oggi rischiate di compiere qualche pasticcio di troppo: dove si trova in realtà la vostra testa?

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Le avances arrivano ma non da chi vorreste. Se la persona che si propone è già impegnata sapete come rispondere.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Riflessione, questa l’unica attività a cui i prossimi tre segni dovrebbero dedicarsi oggi per non compiere passi falsi.

Oroscopo oggi Cancro

Non sopportate più che qualcuno metta il becco nelle vostre scelte ma forse non è il momento migliore per mettere i puntini sule I.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 4

Oroscopo oggi Leone

Ciò che vi serve per fare un passo in più è slancio, quell’entusiasmo che da solo riesce sempre a motivarvi.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Qualcosa vi ha toccato nel profondo e ora meditate vendetta. Attenzione però: forse meglio pensarci un po’ su.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un po’ troppo stress rischia di danneggiare oltre modo i prossimi segni, tutti tranne uno oggi particolarmente fortunato.

Oroscopo oggi Bilancia

La gelosia vi acceca e vi conduce dirette verso uno scontro senza pari: ma ne sarà veramente valsa la pena?

Amore: 4

Lavoro: 5

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

A lavoro tensione, a casa tensione, decisamente non ne potete più e lo stress inizia veramente a farsi sentire.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

La fortuna oggi è la vostra migliore alleata: non abbiate paura allora di prendere decisioni che attendevano da tempo.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Sarebbe il caso di pensare un po’ di più e agire un po’ di meno per i prossimi tre segni che, oggi, si lasciano decisamente perder la mano.

Oroscopo oggi Capricorno

Le tensioni in famiglia esplodono e certo non è il periodo migliore per allontanarsi sempre più.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 4

Oroscopo oggi Acquario

Una vera e propria euforia oggi vi pervade ma occhio a sentirvi troppo su di giri potrebbe costarvi molto caro.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Il periodo vi conduce verso acquisti un po’ folli: tenete sempre a mente la bussola del buon gusto, mi raccomando.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 8



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.