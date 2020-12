Uno dei condimenti più usati e amati è senza alcun dubbio l’olio d’oliva. Scopriamo insieme se si tratta di un alimento pro o contro la linea.

Quando si cerca di mantenere il peso forma ci si concentra sui vari alimenti cercando di capire quali sono più o meno adatti all’interno di una dieta.

Tra i tanti, uno che fa sorgere sempre alcuni dubbi è sicuramente l’olio d’oliva.

Trattandosi di una fonte di grassi, si pensa infatti che si tratti di un alimento da evitare. Ebbene, la verità non è affatto questa. Certo, i grassi e di conseguenza le calorie ci sono ma se consumato con moderazione, si tratta di un condimento che fa bene alla salute e che, a sorpresa, aiuta persino a perdere peso.

L’olio d’oliva è ottimo anche per chi è a dieta. Purché sia quello giusto

Che di oli ce ne siano tanti è più che ovvio. Tralasciando i famosi oli di semi, di riso e di soia, però, quello generalmente più usato è l’olio d’oliva del quale esistono diverse varianti che vanno dalla più grezza alla più pura e che hanno anche diversi tipidi estrazione.

Se si parla di dieta e di sana alimentazione, quello da prediligere è senza alcun dubbio l’olio d’oliva extra vergine estratto a freddo. Quest’olio è infatti così ricco di proprietà benefiche da essere addirittura consigliato anche a chi è a dieta. Basti pensare che in America è ormai considerato come un vero e proprio farmaco.

Ciò che conta, quando si parla di olio, è lo sceglierlo sempre italiano e proveniente da filiere controllate, protendere per quello in bottiglia e non in latta e prediligerlo di tipo biologico. Il rischio, altrimenti, è quello di trovarsi con un olio che nonostante quanto indicato in etichetta non sia esattamente sempre extra vergine.

I benefici dell’olio extra vergine d’oliva

Ora che abbiamo capito che l’olio extra vergine d’oliva è una fonte di proprietà benefiche, cerchiamo di capire quali sono le più importanti al fine di conoscere ed apprezzare al meglio il prodotto. Considerato ormai un super cibo, l’olio extra vergine d’oliva (ricordiamo che è sempre meglio quello estratto a freddo) vanta queste proprietà:

È un potente antiossidante

Disinfiamma l’organismo

Aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Promuove il colesterolo buono

È ricco di vitamine

Promuove la digestione

Fa bene al cervello

Abbassa i livelli di zuccheri nel sangue se preso ai pasti

Regola la pressione arteriosa

Dona senso di sazietà

Riduce il rischio di contrarre il diabete

Fa bene alle ossa

Aumenta la fluidità del sangue

Previene l’osteoporosi

Combatte i radicali liberi

È un antidolorifico naturale

Previene la formazione delle rughe

Fa bene al cuore

È ricco di vitamina E

Mantiene elastiche le arterie

È ricco di polifenoli

Rallenta il deterioramento mentale

Illumina la pelle

Contrasta l’insorgere di malattie come l’ictus

È amico dell’intestino

Quando olio assumere giornalmente durante la dieta

Un elenco di proprietà davvero lungo che fa capire quanto questo alimento sia altamente consigliabile a tutte le età.

Quanto olio assumere quando si è a dieta

Come tutti sanno, l’olio extra vergine d’oliva è ricco di calorie avendone circa 900 per 100 ml. Per questo motivo, specie se si è a dieta non è bene abusarne. Inoltre, per ottenerne i benefici è importante usarlo a crudo.

Normalmente il quantitativo indicato è di circa tre cucchiai da minestra al giorno, suddivisibili tra pranzo e cena. Durante una dieta ipocalorica (e solo dietro consenso del medico) si potrebbe scendere a due ma mai di più. Eliminare l’olio solo perché calorico è infatti più deleterio che altro.

In ogni caso, il consiglio, è sempre quello di rivolgersi ad un nutrizionista per avere un piano alimentare (anche in merito all’apporto di olio) il più possibile in linea con le proprie esigenze.