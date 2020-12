Massimo, il campione dell’Eredità che abbiamo imparato a conoscere in questi due mesi ha decido di dare l’addio definitivo al programma. Ecco cos’ha detto e la sua motivazione.

Nella puntata andata in onda oggi, 23 dicembre il campione Massimo Cannoletta ha dato il suo addio al programma. E’ stato campione per un arco di tempo indefinito, circa due mesi, portando in onda tutta la sua cultura e conoscenza del mondo, dalla letteratura allo sport, alla cultura. Insomma ogni singola categoria e ogni singolo gioco che l’Eredità ci ha abituato a vedere. Persino la ghigliottina finale.

Massimo, esce dunque di scena e lo fa con un discorso commovente e strappalacrime.

Il Campione Massimo: “Io devo andare a fare il presepe”

Massimo Cannoletta lascia ufficialmente L’Eredità ed esordisce dicendo: “Io innanzitutto voglio fare un in bocca al lupo a Francesco [il vincitore di puntata] sono giorni che è qui e se lo merita tutto. Io devo andare a fare il presepe.” Flavio Insinna all’affermazione di Massimo ha prontamente replicato così: “che è un modo molto gentile (come gentile sei tu) per dirci…”.

Massimo quindi ha dichiarato in diretta nazionale: “Per dire: Grazie a tutti, a tutta la squadra, grazie a te e nel momento in cui sarà passata questa pandemia mi aspetto da te la stretta di mano – e con gli occhi visibilmente emozionati aggiunge – e un abbraccio“.

Flavio risponde prontamente: ” ma anche una lunga cena, un lungo pranzo”, Massimo quindi ritorna a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la sua partecipazione al programma, dai costumisti al personale tecnico di studio, alla regia.

In conclusione aggiunge: “Se permetti, vorrei dedicare tutta questa mia incredibile esperienza a tutte le persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e che ringraziano tutti, non solo me, per aver alleggerito le loro giornate”.

Massimo Cannoletta va quindi via, portando con sé un bel bottino, vincitore di oltre 280.000 euro al quiz di Rai Uno ma soprattutto portando con sé l’amore del pubblico da casa che è rimasto a bocca aperta al suo annuncio.

Un grande applauso per un grande campione che ha regalato momenti di leggerezza e di cultura, portando sempre il sorriso sulle labbra.