Per avere sempre ascelle fresche, profumate ed idratate ecco come preparare un deodorante naturale e davvero efficace in pochissimi minuti.

Avere sempre ascelle fresche e profumate è un modo di prendersi cura di se stesse e anche degli altri, a volte però, il deodorante scelto di corsa in base al prezzo o al packaging accattivante,non sempre regala grandi prestazioni, se ci si aggiungono poi condizioni come l’indossare un tessuto sintetico o sudare eccessivamente per un lunga camminata ecco che il cattivo odore sarà assicurato.

Abbiamo pensato di proporvi un deodorante assolutamente sano, economico e che deodorerà le ascelle curando la pelle nello stesso tempo, un prodotto che potrete preparare in casa con pochi e semplici ingredienti. Scopri anche come affrontare la problematica delle ascelle con la pelle scura.

Come prendersi cura delle ascelle ogni giorno

Le ascelle, come ogni parte del corpo necessitano di una skin care specifica che non soltanto le deterga ma che renda l’epidermide idratata, morbida e soprattutto rigenerata dopo ripetute depilazioni alle quali le sottoponiamo.

La detersione

Le ascelle andranno deterse ogni giorno e mentre lo si fa sotto la doccia, soprattutto durante quella serale, un buon modo per assicurarle fresche e profumate, sarà quello di utilizzare un sapone antibatterico perfetto per eliminare proprio i batteri causa principale del cattivo odore. Durante il resto della giornata, si potranno detergere con un sapone non sapone o con un detergente delicato. La pelle delle ascelle infatti, troppe volte sottoposta a depilazione si presenta piuttosto delicata e bisognosa di cure e attenzioni.

L’esfoliazione

Anche la pelle delle ascelle necessita di uno scrub settimanale, perfetti quelli delicati per il viso e da evitare quelli per il corpo dai micro granuli troppo aggressivi. L’esfoliazione permetterà di eliminare le cellule morte, permettendo alla pelle di rigenerarsi e la renderà recettiva ai prodotti idratanti. Scopri come preparare uno scrub delicato in casa.

L’idratazione

La skin care delle ascelle, troppe volte si riduce alla detersione e all’applicazione di un deodorante, ma anche la pelle necessita di idratazione profonda e per questo si potrà applicare alla sera, prima del riposo notturno, una generosa quantità di crema idratante che potrà essere una crema corpo dalla texture molto ricca e nutriente o anche un burro o un olio vegetale. Al mattino la pelle delle ascelle sarà vellutata, idratata e morbida.

Come creare un deodorante naturale al Karité: il video tutorial

Vi proponiamo una ricetta naturale della naturopata e beauty blogger Martina Rodini, per creare un deodorante in crema al Karité perfetto per deodorare ed idratare le ascelle ogni giorno.

Per preparare il deodorante, avrete bisogno di.

30 grammi di burro di Karité

10 grammi di olio di Jojoba (oppure cocco o caprylis)

5 grammi di amido di riso o di mais

10 grammi di bicarbonato di sodio

3-4 gocce di olio essenziale di lavanda o salvia

3-4 gocce di olio essenziale di tea tree o di menta

Per prima cosa si verserà in un recipiente di vetro il burro di karité a cui si aggiungerà l’olio vegetale. Dopo aver sciolto burro e olio a bagnomaria per circa 2 minuti, aggiungo l’amido di riso o di mais e il bicarbonato di sodio girando fino ad ottenere un composto omogeno.

A questo punto si potranno aggiungere gli oli essenziali scelti, versare il composto in una giara di plastica o di vetro e lasciar solidificare il deodorante in crema in frigorifero per 30 minuti.

Il deodorante potrà essere applicato sulla pelle asciutta e pulita ogni giorno, si consiglia di preparare questa piccola dose per non conservarlo troppo a lungo.