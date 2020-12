Uomini e Donne, Ludovica Valli: “Fate schifo, augurate il male ad una incinta”

Ludovica Valli di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un amaro sfogo su Instagram, dopo che alcuni haters l’hanno pesantemente attaccata durante la sua gravidanza.

Uomini e Donne ha lanciato numerosi personaggi amati dal pubblico del piccolo schermo e della rete. Che oltre a collezionare consensi, spesso si ritrovano faccia anche con gli haters che non si limitano a commentare in maniera non positiva ciò che fanno, ma li attaccano sul personale, spesso e volentieri con commenti decisamente poco opportuni.

E’ il caso di Ludovica Valli che, dopo un buongiorno traumatico, si è ritrovata numerosi messaggi sul suo profilo Instagram non certo lusinghieri.

Per questo motivo, a fine giornata, l’ex tronista ha scelto di rispondere personalmente a tutti colori che spendono parte del loro tempo per insultare una donna incinta, augurandole ogni possibile male. Un atteggiamento pessimo nei suoi confronti a cui Ludovica, con giusta ragione, non ha voluto in alcun modo soprassedere.

Ludovica Valli di Uomini e Donne ha replicato agli hater, mettendoli a tacere per le brutte cose che hanno detto sul suo conto.

Ludovica Valli di Uomini e Donne si sfoga: “Siete solo invidiosi”

Ludovica Valli si è lasciata andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram, dopo che ha visto rivolgersi, senza alcun motivo, ma nessun episodio avrebbe potuto giustificare una cosa del genere da parte degli utenti del web.

“E’ inutile che continuate a gufarmi contro in ogni cosa che faccio” ha precisato l’ex tronista. “Se fossi in voi mi farei schifo ad augurare del male ad una donna incinta, che sta portando nel grembo una creatura” ha continuato. “Io vi mando a quel paese con eleganza, anche perché sono convinta che voi non siete solo cattivi ma anche tanto invidiosi“ ha osservato. “Mi chiedo, ma come fate a vivere con tutto quel marcio che avete dentro? Io mi preoccuperei di migliorare la mia vita, se fossi al vostro posto” ha aggiunto.

“Pensate ad essere felici perché così vivrete male per tutta la vostra vita” ha poi osservato l’ex tronista, che di recente è stata colpita da un grave lutto. “Dopo non andate a piangere, perché non ho alcuna intenzione di ascoltarvi perché avrete soltanto quello che vi meritate, visto che ad alcune di voi è già successo” ha concluso, facendo intendere che potrà proseguire attraverso azioni legali. “Che vita infelice la vostra, sarete sempre sole“ ha aggiunto, non mandandole di certo a dire.

Ludovica Valli di Uomini e Donne si è presa un momento per mettere subito le cose in chiaro, visto che gli haters della rete non si fermano nemmeno di fronte ad una donna incinta, pronti a vomitare tutto il loro odio soltanto perché magari qualcuno è riuscito ad ottenere un certo stile di vita che loro sognano e che purtroppo non riescono ad ottenere. Per questo la Valli ha scelto di mettere un freno a tutto questo, facendogli ben capire che non ha alcuna intenzione di restare zitta e sopportare tutto ciò.