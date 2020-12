Capricorno: tutto sul segno zodiacale del mese

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: il Capricorno.

Oggi 22 Dicembre, entriamo nel pieno del mese del Capricorno, dodicesimo segno dello zodiaco e immediatamente successivo al segno zodiacale del Sagittario. Scopriamo quindi quali sono le caratteristiche che riguardano i nati sotto questo segno zodiacale che è anche quello che chiude il cerchio in attesa di ricominciare con l’anno nuovo.

Il Capricorno è un segno noto per il suo essere preciso e totalmente dedicato al lavoro ma anche per la mania di controllo e per la voglia di riuscire in tutto quello che fa. Un segno sicuramente interessante e tutto da scoprire. Cosa che faremo oggi, analizzandone i diversi aspetti che lo riguardano.

Scheda del Capricorno

Periodo: Dal 22 Dicembre al 20 Gennaio

Pianeta dominante: Saturno

Colore del segno: Nero

Pietra porta fortuna: Onice

Fiore del segno: Caprifoglio

Giorno fortunato: Sabato

Il segno zodiacale del Capricorno in generale

Le nate sotto il segno zodiacale del Capricorno sono persone pratiche e concrete, di grandi ambizioni e abituate a fare progetti importanti al fine di realizzare i loro sogni.

Dedite al lavoro, sanno impegnarsi nelle cose come poche altre persone al mondo e ciò le spinge ad occupare ogni singolo momento della giornata. Motivo per cui risultano essere tra le persone più impegnate dello zodiaco.

In grado di stare tra gli altri, amano dire come la pensano per poi studiare la reazione di chi le circonda. E ciò dipende, almeno in parte, dal loro bisogno di controllare sia le situazioni che le persone. Un atteggiamento che spesso può creargli qualche difficoltà.

Allegre e ottimiste, sognano un mondo perfetto e ciò le porta a doversi scontare giorno per giorno con la realtà dei fatti. Il loro buon senso le aiuta parecchio consentendogli di restare sempre in equilibrio anche quando sembra che intorno ci siano ben pochi appigli ai quali affidarsi.

Dotate di una buona dialettica, amano stare tra la gente e sono sempre in grado di sistemare i problemi altrui o quantomeno di dare consigli mirati. Al contrario, quando si tratta di loro tendono a perdere quella tranquillità di fondo per la quale sono noti e finiscono con il perdere tempo nel cercare una soluzione. Per fortuna sono dotate di sangue freddo e ciò gli consente di non avvilirsi mai ma di cercare di continuo nuovi modi per arrivare ai loro obiettivi.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Le nate sotto il segno zodiacale del Capricorno sono delle stacanoviste nate. Ciò le rende delle lavoratrici perfette e con un gran senso del dovere. Sebbene alle volte risultino un po’ dispersive, il più delle volte riescono a mantenere la concentrazione quel minimo indispensabile per ottenere quanto desiderano sia dal lavoro che dagli eventuali colleghi.

Disposte a lavorare sodo su ogni tipo di progetto, finiscono sempre con l’arrivare a ciò che desiderano e questo anche se a volte sono costrette a mettere da parte famiglia e affetti per riuscirci. Buone colleghe di lavoro, sanno collaborare anche se tendono a fare più spesso di testa loro. Al contempo hanno il piglio de comando che le spinge spesso e volentieri a cercare di far carriera.

Cordiali con chi lo è con loro, sanno come farsi valere senza mai perdere il sorriso sulle labbra e questo atteggiamento tende a farle apparire ben più forti di quanto non si sentano. Fingere e indossare una maschera sul lavoro è però qualcosa che sanno fare alla perfezione e che gli porta spesso diversi vantaggi.

Più adatte a lavorare in proprio, amano organizzarsi secondo tempi che comprendono solo loro. E nel farlo, alle volte, possono apparire dispersive. Inoltre non hanno un vero e proprio senso del denaro. Cosa che rischia di mettersi in mezzo sul piano professionale, creandogli qualche problema. Cosa che, per il loro modo di essere, non rappresenta mai un grande problema.

Relazioni interpersonali e sentimenti

Le native del segno zodiacale del Capricorno sono persone che tengono molto ai propri affetti ma che non sanno mai come dimostrarlo davvero. Ciò dipende dal fatto che hanno l’abitudine di dare per scontate le persone che hanno accanto. Cosa che fanno anche con il tempo che possono passare con loro. Si tratta di un aspetto che faticano a gestire e che a volte può crear loro qualche problema di fondo. Le native sotto il segno del Capricorno, infatti, rimandano sempre per via dei loro impegni e tutto senza mai pensare che gli altri potrebbero stancarsi di questo loro modo di fare.

Detto ciò, se a tratti possono sembrare fredde, sono sempre pronte all’ascolto e quando si tratta di persone alle quali tengono cercano sempre di farsi in quattro per esaudirne eventuali desideri. Più propense a dimostrare ciò che sentono con gesti che con il loro tempo, sanno comunque farsi capire. Anche se arrivano sempre al limite prima di agire. Confidenti precise e attente, sanno mantenere i segreti e amano dare consigli. Parlare con loro, quindi, è sempre risolutivo e piacevole.

In amore hanno qualche difficoltà in più perché tendono ad essere diffidenti e poco propense ad aprirsi. Questo modo di fare le rende restie ad instaurare da subito legami profondi. Ciò nonostante se si ha pazienza di attendere i loro tempi possono mostrare una capacità di amare che va ben oltre le aspettative.

Anche se innamorate, si tratta però di persone con le idee chiare su ciò che vogliono. Ciò significa che non amano sentirsi private della loro libertà e che hanno bisogno di una certa indipendenza. Fattore indispensabile perché il rapporto funzioni.

Amanti della vita e sempre pronte ad affrontare sfide diverse, le native del segno sono forti, indipendenti, in grado di capire cosa vogliono e di adoperarsi per ottenerlo. Inoltre sono sempre pronte a lavorare sodo per star bene con se stesse. Cosa della quale sentono un grande bisogno e che quando viene raggiunta consente loro di vivere al meglio le cose.