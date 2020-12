Samantha De Grenet si scaglia contro Stefania Orlando: “Una psicopatica”

Samantha De Grenet si è scagliata contro Stefania Orlando dopo la puntata del Grande Fratello Vip, accusandola alle spalle di essere una psicopatica.

Samantha De Grenet è entrata da qualche giorno nella casa del GF Vip, ma il suo ingresso non è passato affatto inosservato. La concorrente, durante il corso della sua breve permanenza, si è fatta subito notare a causa del suo carattere fumantino. Carattere che almeno per il momento sembrerebbe non aver trovato un grosso riscontro tra il pubblico del piccolo schermo.

Se in un primo momento aveva litigato con Maria Teresa Ruta, oggi è stato il turno di Stefania Orlando. Le due avevano già discusso durante la diretta di ieri sera, quando Stefania ha nominato la De Grenet utilizzando le stesse parole che lei le aveva rivolto: “Largo ai giovani!” ma Samantha non ha reagito proprio bene.

Tant’è che oggi a causa di una teglia è scoppiata la lite al GF Vip tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

Stefania Orlando e Samantha De Grenet ai ferri corti per una teglia – VIDEO

La lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet nasce in cucina per il lavaggio delle teglie#GFVIP pic.twitter.com/KwSzl1LG1B — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

Samantha De Grenet ha utilizzato una teglia per pulire i piatti, facendo infuriare Stefania Orlando che non ha gradito i toni con cui la sua compagnia di viaggio si è rivolta a lei. Le due hanno discusso e non appena il loro confronto, tutt’altro che pacato, è giunto al termine, la De Grenet si è sfogata con alcuni compagni di viaggio, definendo la conduttrice una psicopatica.

“Io ho un figlio che in questo momento mi guarda da casa” ha dichiarato Samantha, che di recente ha “dato” i numeri. “Se lei vuole fare questi giochetti, che li facesse da sola. Di certo non con me” ha proseguito rendendo piuttosto chiara la sua posizione in tal proposito. “Ripeto: ho un figlio che mi guarda e non mi sta bene che una psicopatica mi attacchi“ ha concluso, facendo infuriare i fan della rete.

Tant’è che alcuni si sono recati presso la casa del Grande Fratello Vip per informare la diretta interessata di quanto detto dalla De Grenet, ma lei da vera signora ha ignorato il tutto, non prendendo minimamente in considerazione l’offesa ricevuta.

Samantha De Grenet: “io c’ho mio figlio che mi guarda a casa quindi se vuoi fare dei giochetti del cazzo, te li fai da sola. Non mi metti in mezzo a me. Ho un figlio che mi guarda ed essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene.”#GFVIP pic.twitter.com/mhDEnvOM8q — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 22, 2020

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando non scorre di certo buon sangue e durante la prossima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini non mancherà nel far vedere un nuovo confronto tra loro due. Il pubblico da casa si è già schierato ed indovinate un po’? Le preferenze sono tutte per Stefania, in quanto hanno trovato fuori luogo l’atteggiamento della De Grenet.