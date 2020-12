I pidocchi sono parassiti molto comuni che si annidano soprattutto sul cuoio capelluto: scopri subito un rimedio naturale per eliminarli.

A chi ha dei bambini, specie in età prescolare o scolare, sarà capitato di avere almeno una volta un episodio di pidocchi in casa. Un fastidioso problema che colpisce chi frequenta le comunità.

Negli asili, nelle scuole, nelle palestre ma anche nei luoghi pubblici o nei mezzi di trasporto, specie se affollati, può capitare di contratte questi fastidiosi parassiti, di colore bianco-grigiastro che vivono solo sull’uomo e ne succhiano il sangue, fuori da questo però non sopravvivono molto a lungo.

Tendono ad annidarsi sui capelli o sui peli dove depongono poi anche le uova. Inoltre, non c’è una stretta correlazione tra igiene personale e pulizia dell’ambiente e la diffusione dei parassiti. Per questo è molto facile prenderli. Di norma, il cambio degli indumenti e l’igiene personale possono comunque aiutare nella prevenzione. Scopriamo un rimedio naturale per eliminarli.

Se vuoi eliminare i pidocchi prova questo rimedio naturale

La trasmissione dei pidocchi avviene solitamente per contatto diretto, tra persona e persona, oppure attraverso lo scambio di oggetti personali come spazzoli per capelli, pettini, asciugamani e via dicendo.

La pediculosi, ovvero l’infestazione da pidocchi, colpisce in prevalenza i bambini, specie quelli fra i 3 e i 10-11 anni e i familiari di questi, e l’incidenza è maggiore nelle femmine rispetto ai maschi, probabilmente a causa dei capelli lunghi.

Quando avviene l’infestazione da pidocchi i sintomi che si avvertono sono prurito sul cuoio capelluto e irritazione. Questo può dar luogo anche a dermatiti o altre infezioni della pelle come l’impetigine.

La buona notizia è che oltre alle classiche terapie insetticide esistono anche alcuni rimedi naturali per combattere i pidocchi. Uno reputato efficacie è l‘olio di cocco. Essendo un olio molto corposo cospargendolo sul cuoio capelluto va a soffocare i pidocchi che quindi andranno a staccarsi da esso.

Volendo per renderlo ancora più efficacie si può aggiungere all’olio di cocco anche una goccia di olio di tea tree oil, un olio dalle proprietà straordinarie, scopri anche gli altri suoi usi.

Fondamentale però sarà applicare questo prodotto pettinando i capelli, con un pettine a denti stretti, dalla base alla punta per almeno 10-15 minuti, questo servirà anche a eliminare le lendini, ovvero le uova.

Si tratta di un metodo che in inglese è definito come wet combing ed è esso stesso efficace per combattere questi fastidiosi parassiti. Pettinando infatti i capelli dalle radici alle punte e utilizzando l’olio di cocco i parassiti avranno vita breve.

Naturalmente l‘olio di cocco (che si presta anche a tanti altri utilizzi nel mondo della cosmetica e della belleza) per eliminare i pidocchi è pur sempre un rimedio naturale, quindi non ci sono prove scientifiche della sua efficacia, ma provare non costa nulla. Salvo che non si abbia una particolare allergia verso questo prodotto o eventualmente se si aggiunge il tea tree oil verso quest’ultimo. In tal caso è bene non usarlo e consultare il parare di un medico.