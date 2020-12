By

Scopri come andrà questo martedì per ciascun segno dello zodiaco: l’oroscopo ha elaborato, come ogni giorno, le sue 12 imperdibili previsioni.

Procede a vele spiegate la settimana che ci condurrà a questo Natale un po’ fuori dal comune e per sapere se sarà tutta discesa o anche un po’ salita consultiamo ora insieme le previsioni del nostro oroscopo, un serie di preziosi consigli per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un Natale all’insegna dell’amore, forse un po’ complesso ma pur sempre un sentimento magico per i primi tre segni.

Oroscopo oggi Ariete

Il Natale in solitaria non vi esalta ma comunque dovrete tenere duro e affrontarlo. Il prossimo anno andrà meglio.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Per Natale torna l’amore e rende tutto più magico, anche in quest’anno non propriamente facile.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Gemelli

La gelosia vi pungola sempre più: forse avete anche ragione ma, sebbene lei ci provi, il vostro lui ha occhi solo per voi.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Un periodo in cui tutto sembra girare per il verso giusto per i prossimi tre segni, tranne una vistosa eccezione.

Oroscopo oggi Cancro

Il lavoro vi regala grande stabilità, forse non enormi soddisfazioni ma quantomeno la certezza di un punto fermo.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Leone

Tutte dritte così non vi sono mai andate è dunque il momento giusto per chiarire quanto ancora in bilico: l’essenziale è tenere a freno l’impazienza.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo oggi Vergine

Tutti pronti per il Natale ma occorre aspettare ancora un po’ e voi alle tradizioni tenete molto: niente anticipazioni dunque.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il Natale rende i prossimi tre segni radiosi e regala una giornata di pura gioia, anche se qualche disturbo ci sarà.

Oroscopo oggi Bilancia

La bella collega del vostro lui che gli ha già fatto gli auguri circa sette volte è un chiodo fisso che vi ronza nel cervello.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Anche quest’anno, in barba a divieti e ordinanze, ce l’avete fatta: la vostra casa profuma di Natale

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

La gioia delle Feste vi rende ancora più belle del solito, regalandovi una luce tutta speciale che vi rende radiose

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Testa alta per i prossimi tre segni che, sicuri di sé, procedono spediti verso questo Natale

Oroscopo oggi Capricorno

L’amore è nell’aria ma occhi ben aperti: se non si tratta di principe azzurro, girate pure al largo

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Se qualche dissidio vi turba reagite con un sorriso: voi siete sicure di esservi comportate correttamente quindi… testa alta!

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Ultimi acquisti ma andate a colpo sicuro: voi per comprendere i gusti degli altri avete un vero e proprio talento.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 8.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.