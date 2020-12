GF Vip a Capodanno, Signorini stravolge tutto e svela: “Ho preteso la diretta”

Il GF Vip è pronto per un appuntamento speciale a Capodanno. Alfonso Signorini ha fornito qualche succosa anticipazione sull’evento che vede protagonisti i vipponi più amati del piccolo schermo degli italiani.

Il GF Vip quest’anno ci ha letteralmente fatto compagnia per tutto l’anno, considerato che l’unico momento in cui non è stato trasmesso è stato quello estivo. La quarta edizione ha debuttato a gennaio, per lasciarci a maggio, mentre la quinta questo settembre e andrà in onda fino a febbraio.

Un anno decisamente bello ricco per Alfonso Signorini che avrà anche l’arduo compito di intrattenere il pubblico del piccolo schermo anche durante la notte di Capodanno. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha rivelato qualche succosa anticipazione sullo spettacolo a cui andremo ad assistere, rivelando che ha voluto stravolgere le regole del gioco, mettendole in standby per quella sera portando nelle case dei telespettatori soltanto puro intrattenimento.

Alfonso, durante il corso dell’intervista, dopo aver svelato un retroscena su Alberto Urso e Tommaso Zorzi, ci ha anche tenuto a precisare che ha preteso che l’evento fosse in diretta.” Sarebbe stato davvero molto triste fingere il countdown” ha ammesso, prima di svelare cos’ha organizzato per questo evento.

Alfonso Signorini sul GF Vip a Capodanno anticipa: “Sarà un vero e proprio veglione”

Alfonso Signorini ha le idee ben chiaro per l’appuntamento speciale del Grande Fratello Vip a Capodanno, rivelando che i suoi vipponi metteranno in scena un vero e proprio veglione, con tanto di cena in diretta su canale 5.

“Non sarà la solita puntata a cui il pubblico è abituato, ma sarà una vera e propria festa. Via le nomination, ma sì a tante belle sorprese, momenti emozionanti, canzoni e tanti ospiti” ha anticipato il conduttor. “Abbiamo intenzione di sfruttare le abilità artistiche di ognuno dei concorrenti. Maria Teresa, ad esempio, è una conduttrice. Malgioglio un cantante, Pierpaolo un ottimo imitatore” ha poi proseguito, chiarendo che un ruolo molto importante sarà anche affidato alla moda.

“Il look dei vip sarà un elemento davvero molto importante. Non sappiamo se faremo scegliere loro tra 3 proposte che gli faremo o se lasceremo scegliere il tutto ad un esperto, ma ci sarà un vero e proprio GF Vip fashion week“ ha anticipato. “Non mancherà la sfilata commentata da Tommaso Zorzi” ha aggiunto. “Mentre io indosserò un classico smoking. Lo vorrei blu con qualche sberluccichio” ha svelato Signorini, che ieri ha bacchettato Antonella Elia in diretta.

“Ci sarà anche una gara di cucina, dove ognuno preparerà un piatto e non è escludo che possa raggiungerci uno chef per esprimere il proprio giudizio. O magari una giuria di assaggiatori” ha rivelato. “A mezzanotte brinderemo con lo spumante, portando tanta musica e tanta allegria nelle case, dando un calcio a quest’anno vecchio“ ha continuato. “Ci sarà anche un momento dedicato a chi purtroppo non c’è più, come Paolo Rossi e Gigi Proietti“ ha confidato.

Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Da tutti noi di Grande Fratello, il più grande augurio per un sereno Natale… ❤️ ✨ Il prossimo appuntamento con Grande Fratello VIP è per lunedì 28 dicembre… stay tuned! 🎅🏻 pic.twitter.com/EI6lMaFnyA — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 22, 2020

Signorini con il GF Vip a Capodanno sembrerebbe aver preparato un appuntamento assolutamente da non perdere.