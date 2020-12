Barbara d’Urso assicura il suo ritorno, ma “sparisce” dal palinsesto: Dagospia indaga

Barbara d’Urso ha assicurato che sarebbe ritornata con il Grande Fratello, ma le cose secondo Giuseppe Candela, per il portale Dagospia, non starebbero così.

Barbara d’Urso è uno dei personaggi più presenti sul piccolo schermo degli italiani. Basti pensare, infatti, che conduce ben 3 programmi contemporaneamente ed arrivata anche a 4 durante qualche tempo fa. Insomma, una vera stacanovista.

Di recente, tra le pagine del settimanale Oggi, la bella conduttrice partenopea aveva rivelato che a breve, precisamente in primavera, sarebbe ritornata sul piccolo schermo anche con una nuova edizione del Grande Fratello Nip, che è rimasto in standby per qualche tempo e negli scorsi mesi aveva perfino assicurato che Malgioglio avrebbe ricoperto il ruolo di opinionista.

Le cose però sembrerebbero non essere proprio così. In quanto Giuseppe Candela, per Dagospia, ha rivelato che il programma non risulta nei piani di Mediaset, che si troverebbe ancora in alto mare per la collocazione dell’Isola dei Famosi, a causa del virus che da qualche tempo a questa parte sta piegando il mondo intero.

Il Grande Fratello di Barbara d’Urso salta ancora una volta? La bella conduttrice partenopea, che di recente ha parlato delle sue ansie, assicura di sì, ma il portale rivela un inedito retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola per qualche tempo o per sempre addirittura.

Barbara d’Urso torna o non torna con il Grande Fratello? Le ipotesi

Barbara d’Urso ha rassicurato che durante il corso della primavera tornerà con una nuova edizione del suo Grande Fratello Vip, ma su Dagospia, che ha sempre dato notizie che si sono poi scoperte essere vere, le cose non sembrerebbero andare esattamente in questo modo.

“Barbara ha dichiarato con orgoglio che è tornata al timone del Grande Fratello e che in primavera arriverà una nuova edizione, ufficializzando il ritorno del programma in più occasioni ma la notizia non è confermata da fonti vicine ad Endemol“ si legge sul portale, citando fonti vicine alla società che si occupa di produrre il programma a cui la conduttrice, che ha ricevuto uno scioccante messaggio in diretta, fa riferimento.

“Anche negli studi di Cologno Monzese il titolo non risulta nemmeno nel palinsesto. Palinsesto che non ha ancora fornito una soluzione definitiva alla collocazione dell’Isola dei Famosi” prosegue il giornalista. “Qualora il GF dovesse realmente tornare sul piccolo schermo, ipotesi davvero molto improbabile al momento, arriverebbe di conseguenza anche uno stop, non si sa se temporaneo, a Live Non è la d’Urso” conclude.

Grazie per l’affetto con cui avete seguito anche il nostro Speciale #noneladurso di ieri sera! Picchi di 3 milioni e del 22% con 9 milioni di contatti!!🥰🥰🥰❤️❤️❤️ Grazie agli esperti, ai politici, alla Ministra intervenuti…

1/2 pic.twitter.com/rOOI6eNN0C — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 21, 2020

Siamo orgogliosi di portare l’informazione anche al 20 dicembre!E poi anche un pizzico di leggerezza!! Questa puntata extra era l’ultima del 2020, ci rivediamo il 10 GENNAIO 2021!Vi amoooo❤️ #noneladurso #daytimeinprimetime #pochissimaspesagrandissimaresa #colcuore❤️

2/2 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 21, 2020

Il futuro del GF di Barbara d’Urso sembrerebbe essere piuttosto incerto. Anche perché che senso avrebbe far partire in primavera la versione NIP, quando quella dedicata ai personaggi del piccolo schermo termina soltanto poco prima?