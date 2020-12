Nuova allerta alimentare per dei semi di sesamo venduti dal gruppo Metro. Tutto quel che c’è da sapere e i rischi che si corrono.

Come ormai molti sapranno, questo è un periodo nero per i semi di sesamo. Quasi ogni giorno, infatti, emergono allerte che li riguardano sia come semplici semi che come parte integrante di alimenti più complessi.

Tra le allerte più recenti c’è quella di una nota catena della grande distribuzione che si occupa di vendita all’ingrosso e che ha effettuato da poco un richiamo per alcuni lotti di sesamo nero.

Il gruppo Metro richiama tre lotti di sesamo nero

L’annuncio questa volta arriva direttamente dal distributore ovvero dal gruppo Metro che si occupa della vendita all’ingrosso. A seguire le indicazioni necessarie per riconoscere il prodotto.

Nome del prodotto: Semi di sesamo nero 1,1 kg

Marchio: Metro chef

Ragione sociale OSA: Metro Italia Cash and carry SPA

Numero di lotti: 46012, 46013, 46014

Nome del produttore: V. Besana SPA

Sede dello stabilimenti: Via Ferrovia 210, 80040 San Gennaro Vesuviani (Na)

Confezione: da 1,1 kg

Motivo del richiamo: presenza di ossido di etilene

Tra le avvertenze del gruppo Metro è specificato di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita. In questi casi la restituzione comporta il rientro del costo o la sostituzione con un altro prodotto di valore equivalente.

Per quale motivo è rischioso consumare i semi di sesamo

I semi di sesamo si trovano da un po’ al centro del mirino per via di una discreta quantità arrivata dall’India e contenente ossido di etilene in percentuali superiori a quelle ammesse per legge.

Si tratta, infatti, di un pesticida potente che se da un lato protegge gli alimenti dalla formazione di muffe e dagli insetti, dall’atro si dimostra potenzialmente cancerogeno e nocivo per i reni. Per questo motivo sono stati stabiliti dei termini di legge che non devono essere superati. Quando ciò avviene, gli alimenti vengono richiamati. Esattamente come avvenuto ai semi di sesamo neri di Metro Chef. Restando in tema di semi di sesamo, ricordiamo altri richiami recenti come:

Restare sempre informati sulle varie allerte alimentari è un buon modo per prendersi cura di se e dei propri cari evitando cibi che potrebbero nuocere alla salute e facendo acquisti più mirati e consapevoli.