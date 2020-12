Scopri l’errore che fai di continuo e che ti sta rendendo le cose difficili. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

La vita, si sa, è fatti di momenti belli e brutti, di strade in salita e in discesa e di situazioni che a volte possono complicarsi in base a come si decide di affrontarle. Nello specifico, quando ci si sente insoddisfatti, infelici o con la spiacevole sensazione di star sbagliando qualcosa, il motivo potrebbe proprio essere legato ad uno o più errori che si fanno e dei quali non si è consapevoli. Errori che una volta riconosciuti e compresi possono essere cambiati e trasformati in qualcosa di buono.

Visto che gli errori che commettiamo ogni giorno possono essere legati a diversi aspetti della vita tra i quali rientra anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi vedremo insieme dove sbaglia ogni segno zodiacale quando la sua vita è decisamente complicata.

L’errore che ti complica la vita in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Affronti le cose con troppa impulsività

È vero, il tuo modo di vivere la vita è senza alcun dubbio interessante e caratterizzato da una vivacità ed un’energia che ti rendono spesso incontenibile. Eppure, alle volte questo tuo modo di essere all’apparenza tanto positivo può mostrare un aspetto decisamente più negativo. Essere impulsiva ti spinge infatti a non vedere tanti piccoli aspetti che a volte andrebbero invece considerati. E ciò ti porta spesso a sbagliare. Certo, tu sei una reattiva ed in grado di rispondere rapidamente alle battute d’arresto. Ma con il tempo continuare a sbagliare o a ripetere gli stessi errori può portarti ad allontanarti dai tuoi obiettivi. Motivo per cui imparare a gestire il tuo essere impulsiva potrebbe migliorare sensibilmente la tua quotidianità.

Toro – Rifletti tanto da rischiare di perdere l’attimo

Tu sei nota e apprezzata per essere una persona calma, posata e dotata di una certa capacità di riflessione. Ogni tanto, però, i tuoi pensieri sono in grado di fare giri così estesi da farti perdere di vista tutto il resto. E ciò, se da un lato ti consente di valutare i pro e i contro di ogni situazione, ti porta a perdere alcune occasioni che possono rivelarsi importanti. Si tratta di un modo di fare che andrebbe quindi calibrato di volta in volta. Perché se da una parte è giusto continuare a pensare per bene al da farsi prima di agire, in acuni momenti vale il principio per cui osare può essere l’unica cosa saggia da fare. E visto che in te hai abbastanza saggezza, è forse ora di iniziare a seguire un po’ anche il tuo istinto.

Gemelli – Pensi a troppe cose contemporaneamente

Che tu sia una persona duale è ormai fuori da ogni dubbio. Questo però non giustifica il pensare a mille cose diverse di continuo. Quando ti trovi davanti ad un bivio o ad una nuova strada da intraprendere è infatti importante concentrarti su quella e mettere da parte tutto il resto. Non farlo, ti spinge ad andare in crisi (a volte anche per delle sciocchezze) e a sentirti presa di mira dalla vita quando in realtà sei tu l’unica che può fare qualcosa per migliorare le cose. Come? Semplicemente chiudendo gli occhi, ritrovando la concentrazione ed imparando ad ascoltarti. Così facendo potrai contare sulla possibilità di sistemare le piccole cose che non vanno e andare incontro ad una vita sempre più semplice da gestire e di momenti piacevoli di cui godere.

Cancro – Ti affidi troppo agli altri

Il tuo modo di vivere la vita e le situazioni che ne fanno parte è spesso reso difficile dal rapporto che hai con gli altri. Se da un lato ami sapere di avere al tuo fianco persone in grado di starti accanto e di farti persino da guida, dall’altro finisci spesso con il non gestire a pieno le cose. La verità è che tendi ad affidarti troppo agli altri e a quello che pensano. E a volte, nel farlo, finisci con il perdere di vista te stessa e ciò che desideri. La cosa ti crea ovviamente una frustrazione di fondo che poi ti spinge a reagire male con gli altri. Iniziare a muovere i tuoi passi da sola e a dare meno peso a ciò che i tuoi cari pensano e dicono di te rappresenterà una forma di indipendenza in grado di farti sentire più leggera e di darti al contempo modo di vivere meglio. Cosa che, poco a poco, ti farà sentire molto più leggera.

Leone – Porti una maschera troppo ingombrante

Se ti senti frustrata e poco soddisfatta della tua vita, con molta probabilità è perché a forza di mostrarti forte e dura con tutti hai finito con il creare una distanza che ora fatichi a recuperare. Al contempo, la maschera che indossi può finire con il rappresentare un peso, allontanandoti dalle persone che ami e facendoti sentire sola o incompresa. Tutti risultati di un modo di fare che metti in moto ogni giorno senza rendertene conto e che pertanto andrebbe assolutamente cambiato. Solo così, infatti, puoi sperare di vivere a pieno la tua vita e di sentire le cose intorno a te farsi più naturali e quindi più semplici. Si tratta di un percorso probabilmente in salita ma in grado di dare molti più risultati di quanto pensi.

Vergine – Sei troppo critica

Che tu sia una persona realista e a volte critica è un dato di fatto. A volte, però, il tuo modo di essere diventa così pesante da compromettere la tua stessa vita. L’essere critica con gli altri, però, ti spinge il più delle volte ad esserlo anche verso te stessa e ciò ti porta a vivere male tante situazioni che, invece, potresti vivere con maggior leggerezza. Lavorando su te stessa ed imparando ad essere più flessibile e meno portata alla critica di ciò che vedi, il tuo modo di pensare cambierà abbastanza da darti una visione più positiva e serena di tutto ciò che ti circonda. Cosa che ti aiuterà a vivere meglio la tua vita e a rendere più leggere situazioni che ora come ora percepisci come complicate. Cosa che spesso avviene quando in realtà non lo sono più di tanto.

