Uomini e Donne oggi: Roberta e Riccardo in preda alla passione, ma lui la delude

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 dicembre vedono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in preda alla passione, ma qualcosa non va come previsto.

Uomini e Donne ci terrà compagnia ancora qualche giorno prima di lasciarsi per la consueta pausa natalizia. Per questo motivo andranno in onda dei veri e propri appuntamenti bomba, in modo tale da lasciare il pubblico del piccolo schermo nel migliore modo possibile.

Nella puntata di oggi verranno svelati alcuni scottanti retroscena avvenuti a telecamere spente. Retroscena che vedono protagonisti Roberta e Riccardo. I due, proprio come hanno fatto Gemma Galgani e Maurizio, hanno vissuto la passione, ma non tutto è andato come previsto. Che cosa è successo?

No, la dama non è rimasta delusa dalle performance del cavaliere, ma del fatto che lui abbia scelto di far scendere una ragazza venuta appositamente per conoscerlo. Roberta rimarrà delusa da Riccardo a Uomini e Donne, che dopo aver vissuto l’intimità si aspettava un passo in avanti da parte sua, ma lui sembra voler conoscere altre dame e non soltanto focalizzarsi su di lei.

Anticipazioni Uomini e Donne 21 dicembre: Gianluca abbandona

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 21 dicembre, oltre alle avventure sentimentali di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, dovrebbe finalmente mostrare in onda l’addio di Gianluca De Matteis.

Quest’ultimo, come riportato dalle anticipazioni, tra le lacrime avrebbe espresso il desiderio di voler abbandonare il programma, in quanto a differenza dei suoi compagni, ad esempio Davide Donadei che è prossimo alla scelta, non riesce a costruire una conoscenza tale da spingerlo a voler creare qualcosa di bello con una ragazza. Il contesto televisivo, purtroppo, non gli permette di esprimersi come meglio crede e per questo motivo opta per andare via.

Gianluca scoppierà in lacrime, tanto da non riuscire a parlare e mettere in imbarazzo Maria De Filippi che proverà a tranquillizzarlo, viste le sue condizioni. Altrettanto comprensivo non sarà Gianni Sperti, che ha sempre visto del marcio nella buona fede del ragazzo e sospetta che lui abbia finto fin dall’inizio, ma lui garantisce il contrario in quanto ci ha provato con tutte le sue forze a provare a far funzionare il tutto, ma purtroppo non è riuscito a far nascere la scintilla tra lui e una delle tante ragazze che sono scese apposta per corteggiarlo.

Lui però non molla la presa, in quanto, come anticipato, ha sempre sospettato di lui durante tutto il suo percorso. Anche quando aveva provato, invano, ha conquistare il cuore di Marianna, l’unica corteggiatrice che aveva rapito il suo cuore.

Cosa sarà successo tra Roberta e Riccardo? #UominieDonne continua Lunedì 21 Dicembre alle 14.45 su Canale 5, non mancate! 😎 pic.twitter.com/f8FQ6EMmFz — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 18, 2020

Uomini e Donne oggi dovrebbe concludere questa registrazione. O al massimo concludere il tutto entro domani per poi riprendere con nuovi appuntamenti a partire da gennaio 2021, dove sicuramente non mancheranno i colpi di scena tra Gemma Galgani e gli altri protagonisti del parterre, visto che avranno modo di potersi sentire, vedere un po’ meno, durante lo stop natalizio.