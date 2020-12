Oggi ti chiediamo di compiere un atto di tutti i giorni: bere! Il test del calice ti chiede di scegliere un bicchiere per scoprire chi sei.

Vuoi scoprire quali poteri hai o potresti ricevere?

Te lo rivela questo test nel quale ti chiediamo solo di scegliere la coppa che ti piace di più. Tutti i fan della saga di Indiana Jones potranno finalmente confrontarsi con il loro beniamino!

Scegli la coppa dal disegno sottostante e, a parte scoprire quali poteri riceverai dopo aver bevuto, ti diremo anche qualcosa sulla tua personalità.

Vediamo se ci azzecchiamo?

Test del calice: da quale di queste coppe hai deciso di bere?

Da quale di queste coppe decidi di bere?

La domanda sembra semplice eppure può aiutarci ad individuare dei tratti precisi della tua personalità.

Come accennavamo prima anche ad Indiana Jones era stato chiesto (addirittura dall’Ultimo Templare, pensate un po’) di scegliere una coppa.

Lui, per sua fortuna, ha scelto quella giusta ed ha potuto salvarsi.

Nel caso di questo test la vostra vita non è in pericolo, non preoccupatevi! Inoltre ci teniamo a ricordavi che questi test hanno uno scopo ludico: insomma, l’importante è divertirsi!

Proviamo, allora, a svelare qualche tratto della tua personalità solo in base al bicchiere che sceglierai tra questi qui sopra.

Ognuno di loro, infatti, ti donerà un potere: quale di questi sarà quello giusto?

Perché tu sappia tutto, ti diciamo prima (in ordine sparso) quali sono i poteri disponibili: vediamo se riuscirai a bere dal calice giusto per te!

I poteri che ti possono dare i calici sono: essere connessi con la Natura, vedere quanto è nascosto agli occhi, essere in connessione con la divinità, saper guarire, saper praticare qualsiasi arte e governare gli elementi.

Bene, se tra questi doni c’è quello che vuoi ora non dovrai fare altro che scegliere la coppa giusta!

Ovviamente dopo che l’hai scelta non scordarti di sciacquarla: qui trovi i nostri suggerimenti per pulire i bicchieri opachi!

Prenditi qualche secondo per guardare l’immagine ma cerca di scegliere nella maniera più istintiva possibile.

Devi farti attrarre dalla coppa, non scegliere in maniera ragionata!

Hai scelto il numero del tuo calice preferito? Bene, mentre bevi un sorso, leggiamo il profilo corrispondente!

Calice numero uno, con la coppa turchese e “serpenti” attorcigliati: se hai scelto questo calice avrai il potere, non da poco, di guarire!

Il motivo per cui questa coppa ti ha attirato è che nel suo disegno sono rappresentati due elementi molto importanti per tutte le persone che si avvicinano alle professioni mediche.

L’azzurro od il turchese sono colori che aiutano a calmare; i serpenti attorcigliati sullo stelo, invece, rappresentano la connessione più profonda con le arti curative.

Insomma, saresti (o sei?) un ottimo medico od infermiere: hai mai pensato a provare questa carriera? Calice numero due, con geroglifici egizi: se hai scelto questo calice vuol dire che sei attratto, inconsciamente, dai segreti e dal passato.

Il tuo potere, quindi, è quello di saper praticare qualsiasi arte se ti impegni abbastanza! Di certo non si tratta di un tratto distintivo da poco!

Forse sei estremamente portato per le lingue e per la comunicazione non verbale: sei capace di leggere fra le righe.

Un ottimo psicologo o linguista, se chiedi a noi! Calice numero tre, blu scuro e con tre braccia: hai scelto questo calice? Complimenti, sei evidentemente in connessione profonda e spirituale con la divinità!

Questo è il calice del teurgo (simboleggiato dalle tre braccia: il numero tre è perfezione e completezza) e ti rende, quindi, capace di comunicare con il divino.

Chi sceglie questo calice ha una forte connessione con la religione e potrebbe essere portato per tutte le professioni che si occupano degli altri.

Sicuramente, comunque, parliamo di una persona dal cuore d’oro! Calice numero quattro, con elementi rosso, verde e blu: se hai scelto questo calice e sei in profonda connessione con la Natura. Complimenti!

Il tuo potere è quello di governare gli elementi naturali, di certo non una sciocchezza! Sei sempre stato portato per tutte le professioni che ti avvicinano alla natura e ami in maniera spropositata poter passare del tempo all’aria aperta.

Insomma, sei un vero e proprio amante della vita sana e naturale e di certo la città ti sta stretta. Hai mai pensato di cambiare casa? Calice numero cinque, il più umile: chi sceglie questo calice ha uno dei poteri più forti possibili. Quello di vedere l’invisibile agli occhi!

Sei estremamente capace di individuare trame e segreti nascosti; insomma, nessuno può mentirti!

Le persone che hanno questa capacità sono anche quelle più portati ai rapporti interpersonali, sanno distinguere le persone buone da quelle cattive.

Se avete pensato ad una carriera nel sociale avete scelto la strada giusta! Calice numero sei, con i due mondi in connessione: chi sceglie questo calice è in grado di controllare gli elementi. Non male, no?

Sei una persona capace di creare connessioni e vedere le similitudini. Per te il mondo della mente ed il mondo fisico non hanno segreti!

Insomma, sei una persona che crea ponti ed aiuta gli altri a vedere la realtà di ogni situazione.

Anche tu potresti essere uno psicologo oppure un insegnante!

Il risultato di questo test ti ha ferito? Forse fai parte del 15% della popolazione che è una “Persona altamente sensibile”; puoi provare il nostro test e scoprire quanto sei sensibile.

Allora, il test del calice è riuscito ad indovinare chi sei?

In ogni caso speriamo che ti abbia conferito il potere che desideravi!