Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono davvero in crisi? L’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela tutta la verità.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono davvero in crisi? La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne sta davvero attraversando un periodo difficile come si vocifera da qualche tempo? A scatenare i rumors tra i fans è l’assenza di foto e storie su Instagram in cui si mostrano insieme.

Oggi, a rompere il silenzio e a svelare tutta la verità è stata la stessa Rosa Perrotta che, attraverso una serie di storie, ha confermato l’esistenza di qualche problema con Pietro. Problemi che l’ex tronista e l’ex corteggiatore stanno provando a risolvere insieme.

Rosa Perrotta, tutta la verità sull’amore con Pietro Tartaglione: “Stiamo attraversando un momento molto delicato”

Dopo aver ammesso di essere alle prese con il periodo più brutto di sempre, Rosa Perrotta ha deciso di fare chiarezza sul suo rapporto di coppia. Con Pietro, di cui si è innamorata durante il suo percorso sul trono di Uomini e Donne, ha formato una splendida famiglia con la nascita del piccolo Domenico a cui entrambi dedicano tutte le attenzioni del mondo.

Nell’ultimo periodo, però, tra Pietro e Rosa non sta andando tutto nel migliore dei modi come ha confessato la stessa Perrotta su Instagram.

“Voglio fare un po’ di chiarezza sulla situazione, per quello che posso. Se fino ad ora non ho parlato di questa cosa mi scuso, ma non penso di dovermi scusare. Spero che capiscano tutte le persone che mi hanno invitato a parlare di questa situazione che non è il momento giusto, non me la sento ancora. Io prima di tutto devo assolutamente tutelare il mio bambino e la mia famiglia. Ci saranno occasioni migliori per parlare della mia vita privata. Non sapevo e non so tuttora cosa dire nello specifico“, ha detto Rosa.

Poi la veritaà: “Quello che succede è palese agli occhi di tutti. Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Vorrei rispondere a tutte le vostre domande, e anche a me stessa, se fosse un po’ più semplice, ma non lo è”.

“Credo che il tempo debba fare il suo corso. Ci dobbiamo del tempo, ci dobbiamo della comprensione e dobbiamo darci noi stessi delle risposte prima di poterle dare agli altri. Non vogliamo nascondere nulla. C’è tanto da capire”, ha aggiunto ancora la Perrotta.

Rosa, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi e lotterà per difendere e proteggere ciò che ha costruito con tanta fatica.

“Quello che posso dire è che ho faticato tanto per avere quello che ho oggi. La cosa più preziosa che ho resta la mia famiglia e la tutelerò più che posso. Lotterò sempre fino a quando capirò che ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultata sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione perché siamo persone come tutte le altre. Spero che tutto vada per il verso giusto e che tutto si sistemi”.