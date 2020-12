By

Vino, ecco quale abbinare alle portate del pranzo di Natale. I vini giusti per gli antipasti, i primi, i secondi piatti ed il dolce.

Il cibo e il vino sono senza dubbio due dei piaceri della vita e in queste vacanze di Natale, durante le quali saremo in casa nei nostri stretti nuclei familiari, potrebbe presentarsi l’occasione di togliersi qualche sfizio.

Alla grande quantità di cibo e anche di spesa economica alle quali eravamo abituati da sempre, potremo preparare dei pranzi di Natale arricchiti di ricette classiche ma anche particolari e soprattutto accompagnate da del buon vino che esalti il gusto di ogni portata. Abbiamo per questo attinto ai consigli molto professionali del blog di ‘Vino75’ per potervi consigliare i migliori abbinamenti di vino per gli antipasti, i primi, i secondi piatti e i dolci.

Pranzo di Natale 2020: i migliori abbinamenti di vino per gli antipasti

Gli antipasti caratterizzando il ‘preludio’ al pranzo di Natale e per questo le portate dovranno essere sfiziose ed abbinate al primo brindisi della giornata. Che sia un antipasto di montagna con salumi e formaggi, una quiche di verdure o un’insalata di mare, i vini perfetti per queste portate indicati da Vino75 sono:

“Il vino più adatto per cominciare la cena è senza dubbio un Franciacorta Satèn, un Franciacorta Brut, un Trento Doc Brut, o comunque uno spumante Metodo Classico Blanc de Blancs. Si tratta di etichette che per finezza, raffinata delicatezza e freschezza, sapranno accompagnare in modo perfetto le vostre entrée con un tocco di classe.

Se invece preferite qualcosa di più particolare, dal gusto più austero e secco, allora la scelta può cadere su un Franciacorta o un Trento Doc Pas Dosé. Per i più raffinati ed esigenti, possiamo consigliare uno Champagne Brut Blanc de Blancs, compagno ideale di qualsiasi antipasto e momento di festa”

Per chi invece non ama le bollicine e preferisce aprire il pasto con un vino bianco fresco e non troppo strutturato, i vini consigliati sono un Gavi o un Alto Adige Müller-Thurgau.

