Quando ci si pesa, si commettono spesso alcuni piccoli errori che possono portare ad oscillazioni di peso anche importanti. Scopriamo insieme i più comuni e come pesarsi nel modo corretto.

In questo periodo dell’anno, tenere d’occhio il peso corporeo è più che normale. Dopotutto tra pranzi fuori, fette di panettone e dolcetti di Natale il rischio di mettere su qualche chilo è sempre dietro l’angolo. A volte, però, si rischia di prendersi delle paure superflue per via di errori che non si è consapevoli di compiere ma che possono incidere in modo più che evidente sul peso.

Così, può capitare che pur non essendo ingrassati, ci si trova a pesare molto più del giorno prima, deprimendosi per un numero che non è affatto reale. Oggi, quindi, al fine di rendere il periodo delle feste più rilassante scopriremo quali errori evitare quando si usa la bilancia.

Gli errori più comuni che si fanno quando si sale sulla bilancia

Spesso pesarsi può risultare stressante per via della paura di prendere peso. Eppure, tenere sotto controllo l’andamento del proprio fisico dovrebbe essere un gesto d’amore da fare prima di tutto per salvaguardare la salute. Un gesto che andrebbe vissuto con serenità e che andrebbe messo in atto nel modo corretto.

Ci sono infatti alcuni errori che possono influenzare il risultato mostrando un peso non reale e facendo credere di aver acquistato qualche chilo quando invece non è vero. Scopriamo quali sono i più comuni.

Pesarsi ogni giorno ad orari diversi. Quando ci si pesa è importante farlo sempre alla stessa ora e con parametri il più possibile simili. In mancanza di ciò, infatti, il peso può variare anche di un paio di chili. Basti pensare alla differenza tra il peso che si ha al mattino a digiuno e magari dopo essere state in bagno e quello che si ha invece la sera dopo una cena abbondante o dopo aver bevuto mezzo litro (che per la cronaca corrisponde a circa 500 grammi) di acqua. Per avere un risultato reale è quindi indispensabile rispettare gli orari. Ancor meglio se si sale sulla bilancia al mattino e ancora a digiuno.

Pesarsi dopo un pasto abbondante. Se si è soliti mangiare in modo sano e bilanciato, pesarsi il giorno dopo una pizza o una serata alcolica può essere fuorviante. Il rischio è infatti quello di trattenere dei liquidi e di arrivare a pesare anche due chili in più. Chili che, ovviamente, andrebbero poi a sparire in un paio di giorni. Dopo la cena o il pranzo di Natale, quindi, sarebbe meglio non pesarsi, limitandosi a tornare il prima possibile ad un’alimentazione sana e bilanciata.

Spostare la bilancia in posti diversi. La maggior parte delle bilance risentono delle pendenze che ci sono comunemente negli appartamenti. Spostando di continuo la propria, quindi, il rischio è quello di vedere il peso cambiare di continuo senza capire quale sia quello reale. Andrebbe quindi scelto un punto preciso nel quale tenerla al fine di poter ottenere un responso sempre uguale, almeno per quanto riguarda la bilancia e la sua ubicazione.

Pesarsi dopo la doccia. Anche se molti non ci pensano, dopo la doccia si tende a pesare di più. Il corpo tende infatti ad assorbire un po’ d’acqua. Cosa che peggiora se si hanno anche i capelli bagnati. È quindi bene evitare di salire sulla bilancia subito dopo essersi lavate e rimandare ad un altro momento.

Pesarsi in condizioni particolari. Costipazione, ciclo in arrivo o nei primi giorni, pasti abbonanti o particolarmente salati, abiti più pesanti di altri… Questi sono solo alcuni dei motivi per cui il peso della bilancia può variare. Motivi che andrebbero sempre considerati o evitando di pesarsi nei giorni sbagliati oppure tenendo conto delle possibili oscillazioni senza per questo allarmarsi.

Correggere o tenere presenti questi errori aiuterà sicuramente a gestire meglio la bilancia ed il rapporto che si ha con essa. E proprio riguardo il rapporto è bene ricordarsi che il peso è solo un numero che è la somma di tanti fattori tra i quali il grasso corporeo è solo uno dei tanti. Per capire se si è nel proprio peso forma o quanti chili bisogna perdere o prendere è sempre meglio affidarsi ad un nutrizionista, effettuando un’analisi corporea che tenga conto della massa magra, di quella grassa e di tutto il resto. Solo così ci si potrà sentire al meglio ed iniziare a vivere un rapporto più sereno con il proprio fisico e, ovviamente, con la bilancia.