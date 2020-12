E’ davvero importante pulire i pavimenti nel modo corretto e velocemente, scopri come farlo con i trucchi infallibili.

Entrare in casa e percepire subito un odore di pulito piace a tutti, ma non è poi così difficile garantirlo. Avere una casa ordinata e pulita è davvero importante per il benessere di tutti i componenti della famiglia. E’ importante soprattutto se ci sono animali domestici e bambini in giro per tutta casa.

La mancanza di tempo spesso vi fa ricadere in errori, perchè non si presta la giusta attenzione quando si puliscono i pavimenti.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo trucchetto per pulire bene e in profondità i pavimenti di casa.

Come pulire i pavimenti con un metodo infallibile

La pulizia della casa è una routine, ma non sempre si pone la giusta attenzione e di conseguenza si commettono errori. Ma ci sono dei trucchi infallibili che vi permetteranno di pulire casa in poco tempo e in modo mirato, scopriamo quali.

Prima di lavare i pavimenti vanno spolverati per bene, deve andare via qualsiasi traccia di polvere. Quindi aiutatevi con la vostra amica aspirapolvere, poi lavate i pavimenti per bene. Innanzitutto dovete ricordare che non va generalizzato ad ogni pavimento va il detergente adatto. Al momento dell’acquisto ponete la giusta attenzione leggendo l’etichetta dove viene specificato su quale materiale usare. Garantire una pulizia perfetta si può proteggendo non solo i pavimenti ma anche le persone che vivono in casa. Leggete come pulire in modo specifico ogni pavimento.

Oltre alla pulizia potete far si che i vostri pavimenti profumino dopo averli lavati, ma come si può?

Potete utilizzare detergenti naturali profumati, invece di detergenti che contengono sostanze troppo aggressive che sgrassano ma rilasciano negli ambienti un odore troppo forte.

Il Sapone di Marsiglia è una buona soluzione non solo perchè è puro e potete anche prepararlo a casa da soli, ma rilascia un odore a dir poco gradevole. Inoltre non rilascia aloni.

Oltre al sapone di Marsiglia potete far declinare la scelta sugli oli essenziali alcuni non solo igienizzano ma lasciano un profumo particolare e inconfondibile in tutta casa. Provate con l’olio di tea tree, non solo pulisce, ma disinfetta sia i pavimenti in ceramica, gres porcellanato o in cotto. Noterete subito la differenza dopo l’utilizzo i vostri pavimenti saranno igienizzati e brillanti. Basta mettere in 3 litri di acqua tiepida un bicchiere di aceto di alcool, 10 gocce di tea tree oil e procedete con il lavaggio.

Ma fate attenzione a non ricadere in errori banali che possono compromettere il tutto.

Non utilizzare soltanto solo uno straccio per pavimenti per tutti gli ambienti, fate una distinzione tra bagno, cucina e camere, per garantire una buona pulizia e igienizzazione. Inoltre non dimenticate di igienizzarli e lavarli con prodotti specifici che eliminano germi e batteri.

Evitate assolutamente il mocio sporco, se ritenete opportuno farlo con questo e con lo straccio