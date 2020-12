By

Per ciascun segno zodicale scopri le previsioni elaborate oggi dal nostro imprdibile e quotidiano oroscopo.

Se la giornata che ti aspetta appare al momento piena di mistero, prova a fare un po’ di chiarezza con l’aiuto delle stelle.

Il nostro oroscopo è pronto a svelare a ciascuno dei dodici segni il suo destino per questa giornata di lunedì.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Questo Natale un po’ in solitaria appare come una benedizione per i primi tre segni dello zodiaco: certe volte meglio prendere le distanze.

Oroscopo oggi Ariete

I doni sotto l’albero vi fanno da promemoria, ricordandovi quante persone vicine al vostro cuore vi circondano ogni giorno.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

La vostra può apparire come la famiglia perfetta ma, per voi che la vivete ogni giorno e da dentro, si vedono benissimo tutte le crepe.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Questo Natale in lockdown a voi non suona poi così male: a volte la famiglia meglio non averla troppo a portata di mano.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Speranza, questo il motore che traghetta i prossimi tre segni lungo questo complesso lunedì.

Oroscopo oggi Cancro

Il momento è difficile ma, come avviene nelle fiabe, c’è un lumicino in fondo al tunnel che vi aiuterà a orientarvi.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

In amore torna la pace e questo vi da speranza affinché il sole torni a splendere anche sul resto della vostra vita e di quella del Mondo.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Benone lavoro e salute, amore così così, ma in fondo, con un minimo di buona volontà, far pace sarà ancora possibile.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Tutto sembra andare per il meglio e nonostante qualche ostacolo agevolmente attraverserete questo lunedì.

Oroscopo oggi Bilancia

La vostra serenità e soprattutto i sentimenti rimangono saldi nonostante le difficoltà del periodo: ci saranno altri ostacoli ma il vostro bicchiere è mezzo pieno

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Il sacrificio di un Natale in lockdown non vi pesa, anzi, ha un risvolto positivo: non avrete il compito di sopportare la famiglia popolosa.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Tutto sembra andare per il verso giusto: manca solo un bel vestito nuovo per onorare le Feste e, voilà, il gioco è fatto.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata serena arriva per gli ultimi tre segni, il momento perfetto in cui raccogliere i frutti di tutti gli ultimi sacrifici.

Oroscopo oggi Capricorno

Dopo la burrasca si impara ad apprezzare anche le piccole gioie e la vostra famiglia è senza dubbio una di esse.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Tutto attorno a voi sembra oggi in perfetto ordine, come se la vita fosse pronta a dare il meglio di sé.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

La vostra ipersensibilità vi tiene costantemente in allarme e persino le problematiche altrui vi toccano nel profondo.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.