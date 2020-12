GF Vip, Cecilia Capriotti querelata da Pamela Prati. Lei: “Sono allibita!”

By

Al GF Vip volano querele! Non è piaciuta a Pamela Prati la confessione fatta da Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi sul suo conto e ha chiamato l’avvocato, che è intervenuto solo sulla nuova concorrente.

Al GF Vip non ci si annoia proprio mai. Nemmeno quando nella casa più spiata d’Italia arriva l’aria natalizia, ma non è l’unica cosa che avvertiranno i concorrenti, visto che in queste ore stanno volando querele fresche fresche. Che cosa è successo?

Nelle scorse ore, Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi hanno riportato uno degli argomenti che più ha appassionato il pubblico del piccolo schermo: il Pratigate.

L’attrice e l’influencer, tra una confidenza e l’altra, hanno raccontato ai loro compagni di viaggio di quando hanno incontrato Pamela. In particolar modo la Capriotti ha confidato che la showgirl, quando era stata appurata la non esistenza di Mark Caltagirone, le aveva detto che in fondo lei credeva che nel suo cuore lui potesse ancora esistere. “In quel momento ho capito che era un caso clinico” ha aggiunto Cecilia.

La battuta non è piaciuta alla diretta interessata, che sul suo profilo social ha annunciato di aver querelato l’attrice. Pamela Prati ha querelato Cecilia Capriotti al GF Vip, facendo anche una precisazione su Tommaso Zorzi, che come anticipato si è sbilanciato sul caso.

Pamela Prati contro Cecilia Capriotti al GF Vip e svela: “Zorzi mi ha delusa”

Pamela Prati, come anticipato, non è rimasta delusa soltanto da Cecilia Capriotti, ma anche da Tommaso Zorzi che era uno dei personaggi che lei più stimava all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha dichiarato sui suoi profili social:

“Ho scelto di querelare soltanto Cecilia” ha esordito la Prati. “Provo una forte stima nei confronti di Tommaso che, come ho avuto più volte modo di dire nelle varie interviste che ho rilasciato, ho definito come il mio concorrente preferito” ha proseguito. “Per questo motivo ci sono rimasta doppiamente male quando ha detto che gli faccio pena“ ha ammesso su Instagram. “Ritengo che questo termine non debba mai essere usato” ha concluso e spera che la produzione del Grande Fratello Vip possa prendere provvedimenti nei confronti dei due concorrenti.

Qui in basso potete trovare il momento che ha fatto infuriare Pamela, quello in cui Cecilia Capriotti, che ha svelato una sua strana abitudine, la definisce un caso clinico e Tommaso Zorzi afferma che durante il loro incontro nessuna l’aveva salutata.

Cecilia Capriotti definisce Pamela Prati un caso clinico parlando di Pratiful pic.twitter.com/6jOMdSltks — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 20, 2020

Alfonso Signorini, da sempre grande amico di Pamela Prati, accoglierà la sua richiesta di prendere provvedimenti contro Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi oppure lascerà che i diretti interessati chiariscano queste incomprensioni in privato? Staremo a vedere, ma difficilmente se ne parlerà durante la diretta di questa sera, visto che sarà una puntata dedicata al Natale, con tanto di sorprese ed ospiti musicali. Ma tutto potrebbe cambiare, viste le continue evoluzioni nelle dinamiche del programma. I colpi di scena, si sa, sono sempre dietro l’angolo.