Elisabetta Gregoraci, l’atteso incontro dopo il GF Vip: “Ho sempre parlato di te”

Elisabetta Gregoraci è riuscita finalmente ad incontrare una persona che non vedeva l’ora di conoscere quando era al GF Vip.

Elisabetta Gregoraci da qualche settimana ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip perchè non ha accettato la proposta della produzione di continuare con la messa in onda del reality show fino a febbraio, contrariamente a quanto stabilito in un primo momento di concludere il tutto entro dicembre.

La conduttrice, una volta tornata alla vita di sempre, ha avuto modo di poter riabbracciare i propri cari e finalmente, dopo mesi, è riuscita ad incontrare qualcuno di speciale. Qualcuno che Elisabetta, che ha vissuto attimi di panico dopo la diretta di venerdi, non vedeva l’ora di conoscere perchè è nata proprio mentre lei era all’interno del programma: la figlia della sua amica Alessandra.

Elisabetta Gregoraci ha incontrato la sua nipotina per la prima volta dopo il Grande Fratello Vip, nata da una delle sue migliori amiche Alessandra, e non ha potuto fare a meno di condividere questa forte emozione con il suo fedele pubblico, che ancora è dispiaciuto nel non averla potuta vedere fino in fondo nel reality show di successo di canale 5.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci incontra la nipotina

Elisabetta Gregoraci, non appena ha avuto modo di poter incontrare la piccola di casa, è subito corsa ad abbracciarla, immortalando il tutto sul suo profilo Instagram, facendo emozionare il popolo della rete che ha scelto di seguirla anche dopo la fine della sua esperienza al GF Vip.

“Finalmente ho avuto modo di poterti conoscere” ha esordito l’ex di Briatore su Instagram. “Quando sei nata, ero all’interno della casa più spiata d’Italia e purtroppo non avevo avuto l’occasione di stare con te“ ha proseguito la Gregoraci. “Quando ero lì dentro, parlavo sempre di te e della tua mamma Alessandra, che ormai conosco da oltre 20 anni“ ha aggiunto. “Mi siete mancate tutte e due e oggi per me riuscirvi ad abbracciare è stato qualcosa di bellissimo” ha concluso. “Che fantastica storia è questa vita” ha aggiunto, mostrando tutta la sua emozione nel conoscere la nuova arrivata, che non ha avuto modo di poter incontrare prima a causa della sua partecipazione al GF Vip 5.

Elisabetta, che è stata protagonista di una gaffe di Signorini, non ha potuto non condividere questa gioia con il suo fedele pubblico. In quanto ora si è creato un legame davvero speciale con i suoi fedeli sostenitori, che hanno avuto modo di poter conoscere la vera Elisabetta, andando oltre il personaggio della Gregoraci che si vede in tv, l’ex moglie di un noto imprenditore come Flavio Briatore, che aveva collezionato numerosi pregiudizi sul suo conto e sulla persona, facendola percepire per quello che in realtà non è.

Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip continua a mostrarsi senza filtri anche sui social, dove non si aspettava minimamente di poter riscuotere un simile successo come quello che sta vivendo adesso.