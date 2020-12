Mini muffin con un cuore al cocco che fa venire l’acquolina in bocca! Questa è la nuova ricetta che healthydory_ha creato per te: Christmas Cupcakes. Che aspetti? Scopriamola insieme.

Voglia di una colazione light natalizia? Sei nel posto giusto! Oggi Christmas Cupcakes: facili, golosi, light!

La ricetta dei Christmas Cupcakes light

Dosi: 2 persone

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20/25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Difficoltà: bassa

I miei christmas cupcakes ti conquisteranno al primo morso.

Ingredienti per la base

30 g di farina di avena gusto Nutchoc (facoltativa, si può sostituire con altri 30 gr di farina di avena neutra)

10 g di farina di avena neutra

20 g di farina di riso

10 g di cacao amaro

110 ml di albume

50 g di yogurt greco 0%

2 g di lievito per dolci

Per il cuore al cocco

100 g di ricotta magra

u n cucchiaino di crema proteica al cocco e cioccolato bianco (facoltativo)

n cucchiaino di crema proteica al cocco e cioccolato bianco (facoltativo) 40 g di farina di cocco

20 g di cocco rapè

dolcificante o eritritolo a piacere

*come dolcificante puoi usarne anche di naturali come lo sciroppo d’agave, il malto di riso, il malto d’orzo, il miele, lo sciroppo d’acero.

yogurt greco 0%

r ibes rosso

ibes rosso dolcificante o eritritolo a piacere

Preparazione

Ho preparato il cuore al cocco unendo farina di cocco, cocco rapè e crema proteica al cocco e cioccolato bianco allo ricotta magra. Ho mescolato e aggiunto il dolcificante. Ho formato delle palline con le mani.

Ho preparato quindi i cupcakes. Ho unito albume, farine, lievito, cacao, yogurt e ho mescolato bene. Ho trasferito il un po’ di composto negli stampini in silicone per muffin che avevo precedentemente oliato. Ho inserito la pallina di cocco al centro e ho coperto con altro impasto. Ho cotto a vapore per 25 minuti (o al forno a 180° per 20 minuti– controlla la cottura con uno stuzzicadenti!). Una volta freddi, ho decorato con yogurt greco 0% e ribes.

Scopri le fantastiche ricette di healthydory_visitando il suo profilo Instagram, seguila per non perderne nemmeno una! Quanto segue è ciò che ti aspetta, un tripudio di gusto senza sensi di colpa!

View this post on Instagram A post shared by Ricette Light Con Gusto (@healthydory_)