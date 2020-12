Chieti, esplode una nota fabbrica di munizioni a Casalbordino: i Vigili del fuoco sono accorsi immediatamente, un primo bilancio è pesante

Drammatica esplosione nel primo pomeriggio fi oggi, 21 dicembre, a Casalbordino, in provincia di Chieti. In un primo momemnto le agenzie avevano doffusop la voce che ad essere copinvolta fosse una fabbrica di fuochi d’artificio. In realtà lo scoppio è avvenuto nella Sabino Esplodenti, che tratta esplosivi.

In base alle prime frammentarie informazioni dei Vigili del fuoco, presenti sul posto, ci sarebbero alcune vittime. E poco fa la notizia è stata confermata al sito della tv locale Telemax dal sindaco del paese, Filippo Marinucci: “Sono stato allertato dal prefetto e mi sto recando ora sul posto. Ora mi hanno fermato perché stiamo evacuando la zona Confermo che ci sono vittime: mi hanno detto che ci sono tre morti”.

🔴 #Chieti, intervento di #vigilidelfuoco e artificieri per lo scoppio avvenuto all’interno di una fabbrica di esplodenti a Casalbordino. Possibili vittime, intervento in corso — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 21, 2020

Sempre in quiesto minuti è arrivata anche un’ulteriore conferma da Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno con un tweet. Per consentire l’intervento dei vigili del fuoco e mettere in sicurezza la zona, la Statale 16 è stata bloccata così come la la ferrovia adriatica nella zona del porto di Vasto.

Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime. — Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO