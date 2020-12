Anticipazioni Uomini e Donne 18 dicembre: Beatrice abbandona Davide

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 18 dicembre mostrano un colpo di scena tra Davide Donadei e Beatrice. La scelta non sembra essere poi così vicina.

Uomini e Donne è tornato con una registrazione nuova di zecca e del tutto inaspettata. A riportare le anticipazioni è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoover, che ha svelato in anteprima cos’è accaduto negli studi Elios nelle scorse ore e preparatevi perché ne vedremo delle belle.

Protagonista indiscusso della puntata è stato Davide Donadei che, dopo aver ricevuto una sorpresa da Maria De Filippi in persona, ha scelto di fare una sola esterna e non due, come concesso dalla redazione. Il bel tronista ha deciso di mettere da parte Beatrice per concentrarsi unicamente su Chiara, la ragazza che sembrava essere in netto svantaggio per la scelta.

Tra i due si crea una bellissima energia, tant’è che viene descritta come un’esterna che ha emozionato tutti i presenti in studio, tranne l’altra ragazza che ha una forte reazione nel vedere il tronista che le piace stare bene non solo senza di lei ma con un’altra persona. Per questi motivi Beatrice abbandona lo studio di Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni 18 dicembre: Roberta e Riccardo ci riprovano

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 18 dicembre non finiscono di certo qui. Ampio spazio, prima di passare al Trono Over, dove stranamente non si parla di Gemma, sarà dedicato anche a Sophie Codegoni che si ritroverà faccia a faccia con Matteo, che dopo averla delusa durante la scorsa registrazione, dicendole di non volerla dire di sì nel caso in cui fosse la scelta.

Lei, con giusta ragione, sceglie di non portarlo in esterna, preferendo concentrarsi su Antonio e Giorgio. Lui comprende di aver commesso un clamoroso errore, o passo falso se preferite, e chiede scusa, ma tutti sembrano essere abbastanza sospettosi nei suoi confronti, incluso Gianni Sperti, ma nonostante ciò la tronista sceglie di perdonarlo e di proseguire con la loro conoscenza.

Si passa al Trono Over. Roberta, dopo aver vissuto l’intimità con Riccardo Guarnieri e scelto di troncare la loro conoscenza, sceglie di perdonare il cavaliere per aver tentato di uscire anche con altre dame e di proseguire la loro conoscenza, segno che le delusioni avute in precedenza non le hanno insegnato nulla, ma lei continuare a credere in loro, nonostante scelgano di interrompere la loro conoscenza una puntata sì e l’altra pure.

Arriva una gioia anche per Michele, in quanto per lui arriva una nuova dama pronto a corteggiarlo e che puntata sarebbe senza un acceso confronto con Aurora Tropea? Lei tornerà a confrontarsi con Gianfranco. Insomma, una puntata da non perdere.

La registrazione di Uomini e Donne del 18 dicembre arriva come un fulmine a ciel sereno, visto che quella della scorsa settimana doveva essere l’ultima dell’anno, ma il dubbio principale è: che fine ha fatto Gemma Galgani?