Test: scopri il tuo livello di intelligenza emotiva

Quello che vedi per primo in questa immagine può rivelare quanto sei emotivamente intelligente.

L’intelligenza non si quantifica n base alla velocità con la quale si eseguono operazioni matematiche, dalla velocità di adattamento alle nuove situazioni o al livello di furbizia. Essere intelligenti significa avere tutte queste capacità o averne sviluppate alcune in particolare. I tipi di intelligenza sono diversi, esiste persino un’intelligenza a livello emotivo.

Hai mai sentito parlare di intelligenza emotiva? Si tratta di un tipo di intelligenza legata alle emozioni, questi sentimenti che interferiscono sul nostro modo di essere. La scienza recentemente sta mostrando maggiore interesse per le emozioni ed il tipo di intelligenza a loro collegato. L’intelligenza emotiva non si quantifica con facilità ed è qualcosa di complicato quanto soggettivo.

Cos’è l’intelligenza emotiva?

Per definizione l’intelligenza emotiva è la capacità di una persona di comprendere i sentimenti di un’altra persona.

Ci sono persone naturalmente dotate di intelligenza emotiva a differenza di altre, e più gli viene naturale comprendere gli altri, più sono intelligenti. Chi possiede questo tipo di intelligenza può considerarsi un essere speciale. Immagina di avere accanto una persona che vanta questo tipo i dote, potrebbe sapere quando hai voglia d un un abbraccio forte, anche se hai la fronte corrugata.

Come fanno queste persone a capire certe cose? Non è facile dare una risposta a questa domanda e in questo caso come in tutti quelli che arrovellano il cervello è la scienza ad intervenire per fornire spiegazioni.

Per comprendere i nostri livelli di intelligenza emotiva sono nati i test della personalità. Quello che vi presentiamo oggi può fornire una risposta in merito al tuo livello di intelligenza a partire da uno sguardo. Sei pronto a fare il test?

Tutto quello che devi fare è osservare un’immagine.

Test: scopri se sei dotato di intelligenza emotiva

Fare questo test richiede pochissimi minuti. Devi solo osservare questa immagine e dire cosa ha catturato la tua attenzione prima del resto. Prima ancora che guardassi l’immagine globalmente, cosa hai visto? una ragazza, il prato oppure uno specchio?

La tua risposta rivela molte cose di te. Cosa hai visto prima? Scopri il significato leggendo il profilo corrispondente alla tua scelta.

1. Hai notato prima l’erba

Se la prima cosa che hai visto è stata l’erba, sei una persona che ammira gli altri, lo dice apertamente e si prende cura di tutte le persone che fanno parte della sua vita.

Quello che più ti sta a cuore è che le persone che ami stiano bene, non hai bisogno di essere contraccambiato per quello che fai nè che gli altri ti siano riconoscenti.

Il tuo più grande problema è che resti concentrato sull’erba e non vedi oltre, non riesci neppure a notare la foresta che cresce rigogliosa dietro il prato. Ti manca l’essere una persona obiettiva. Non hai un intelligenza emotiva molto elevata, ma hai molti altri pregi.

Non esiti a chiedere aiuto in caso di bisogno a differenza di molti altri che hanno difficoltà a chiedere esplicitamente aiuto. Il tuo modo di chiedere aiuto è sincero tanto che le persone sono sempre più che disponibili ad aiutarti.

2. Hai visto la ragazza

Se prima di tutto hai notato la ragazza, sei la classica persona che pensa prima agli altri che a se stessa. La tua intelligenza emotiva è molto elevata non hai difficoltà a creare empatia con gli altri.

Sai bene qual è il tuo livello di emotività, sfrutti questa tua dote tutte le volte che attraversi una crisi emotiva. e’ nobile pensare agli altri, ma mettere i bisogni e i desideri degli altri sempre in prima linea potrebbe rivelarsi estenuante a lungo termine perché così facendo trascuri tanto i tuoi bisogni.

Abbiamo bisogno di soddisfare anche noi stessi e di canalare le energie su di noi piuttosto che esclusivamente sugli altri.

3. Se hai visto prima lo specchio

Se hai notato lo specchio e ti sei concentrato su di lui, complimenti: hai un’intelligenza emotiva superiore alla media.

Attenzione però lo specchio rappresenta qualcosa di negativo nel mondo reale. Riflette la tua immagine quando lo guardi questo significa che potresti riflettere anche le emozioni degli altri. Cosa implica questo? Se una persona è triste, potresti pensare di essere tu la ragione della tua tristezza. La stessa cosa si verifica se qualcuno è arrabbiato, il punto è che razionalizzi in un modo strano lo stato d’animo degli altri. Sei in grado di leggere le emozioni, ma può essere chiaramente un arma a doppio taglio, non riesci a ricondurre le emozioni alla loro vera fonte.

Indipendentemente dal risultato di questo test cerca di connetterti maggiormente con le tue emozioni e con le emozioni degli altri, solo in questo modo potrai costruire relazioni più forti. Abbiamo tutti bisogno di persone con una grande intelligenza emotiva.