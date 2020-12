Scopri qual è il regalo perfetto da fare a Natale ad ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Manca ormai pochissimo a Natale, eppure in tanti sono ancora incerti su cosa regalare. Quest’anno, poi, con i negozi chiusi nei week end e le tante restrizioni, la corsa agli ultimi pacchetti è stata sicuramente più difficile del solito. Cosa c’è meglio, quindi, di andare a colpo sicuro indovinando cosa acquistare a partner, parenti e amici? Visto che le stelle possono influire i gusti di ognuno di noi, oggi proveremo a capire qual è il regalo di Natale perfetto per ogni segno zodiacale. Un modo per scegliere più in fretta e sentirsi nuovamente motivati.

Un regalo di Natale per ogni segno zodiacale

Ariete – Un oggetto che possa piacergli

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone pratiche e concrete. Per loro, quindi, conviene andare sul sicuro e optare per un gioiello o un portafogli. Di sicuro apprezzeranno la scelta e saranno più che felici di poter sfoggiare il nuovo arrivo nell’anno che sta per iniziare. Visto che è Natale, puntare sul rosso può offrire quella nota di colore in più che i nativi del segno, di sicuro, non disprezzeranno.

Toro – Qualcosa di natalizio

I nativi del segno zodiacale del Toro amano tutto ciò che sa di Natale. Per loro, quindi, il regalo perfetto va dal maglione con colori e fantasie che evocano i giorni di festa, ai dolci, agli oggetti tipicamente invernali. Ciò che conta è che siano sempre scelti su misura per loro e che abbiano quindi qualcosa che dimostri che li si è pensati. Può trattarsi del loro colore preferito, di un argomento che amano o più semplicemente di trovare quell’oggetto che cercavano da tempo. Ciò che conta per loro è sapere che il regalo è stato fatto con il cuore. Solo così, infatti, sarà davvero gradito.

Gemelli – Un oggetto che li rappresenti

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono spesso difficili da comprendere. Ciò dipende in particolar modo dal loro essere imprevedibili e sempre in procinto di cambiare. Per fortuna si tratta anche di persone altamente comunicative e ciò garantisce una certa conoscenza dei loro gusti. In caso contrario si può sempre optare per un portachiavi con il simbolo del loro segno zodiacale, una penna con il loro nome e qualsiasi cosa che gli dia la sensazione di essere conosciuti davvero. Cosa che gli farà apprezzare qualsiasi dono.

Cancro – Un gioiello o un orologio

Ai nativi del segno zodiacale del Cancro piacciono i regali importanti. Un gioiello o un orologio di marca sono quindi più che apprezzati. Se non si è in rapporti tali da determinare una simile spesa si può optare per qualcosa di più semplice come una collanina con la lettera dell’iniziale del nome o un portachiavi che abbia lo stesso particolare. Ancor meglio se al tutto si uniscono dei dolcetti tipici delle feste. Il tutto sarà da loro più che apprezzato e li farà sentire amati come non mai e di conseguenza pronti a celebrare le feste con lo giusto stato d’animo.

Leone – Qualcosa di pratico

Un bel regalo per i nati sotto il segno zodiacale del Leone? Per loro occorre di sicuro qualcosa che faccia segno e che dimostri che li si conosce bene. Un organizer personalizzato e con una dedica all’interno potrebbe essere un’ottima scelta. Li aiuterebbe a tenere in ordine i tanti impegni e al contempo li farebbe sentire considerati e apprezzati. Il top? Uno su cui incidere il loro nome. Si sentiranno al centro dell’attenzione e importanti come non mai. E ciò basterà da solo a rendere il regalo semplicemente perfetto.

Vergine – Un dolce natalizio artigianale

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono pratici ma nascondono anche un animo fantasioso. Due aspetti davvero difficili da mettere insieme. Un buon modo per farlo è quello di optare per un dolce tipico delle feste e possibilmente artigianale. Se ben impacchettato ed impreziosito da un biglietto gli darà l’idea di essere stati pensati. Cosa che si concretizzerà maggiormente se il dolce in questione contiene alcuni dei loro ingredienti preferiti. Ciò di cui hanno bisogno i nativi del segno durante le feste è infatti la consapevolezza di avere qualcuno che pensi a loro.

