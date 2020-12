Le patate sono davvero uno dei cibi che utilizziamo di più nelle nostre cucine. Si possono creare davvero moltissimi piatti anche aiutate da qualche spunto e da un pizzico di creatività. Ma non tutte conosciamo tutti gli usi delle patate.

Qui troverai usi delle patate che non conosci, scoprili e sperimenta. La patata, il tubero utilizzato per feste, ricorrenze particolari, pranzi domenicali, è da sempre usata in ambito alimentare. Sicura che non ci altri modi per utilizzare la patata? Scopriamo gli usi delle patate che non ti aspetti.

Gli usi della patata fuori dal comune

Questo tubero sinonimo di convivialità, famiglia, bontà non conferma soltanto la sua efficacia culinaria. La patata infatti vanta anche degli utilizzi ai quali non avevi mai pensato. Protagonista di innumerevoli ricette si prodiga anche per altri usi molto utili. Sapevate ad esempio che la patata è un igienizzante? E che può essere impiegata per pulire i vetri e lucidare l’argenteria? Può curare le verruche! Vediamo di seguito 7 usi della patata che non ti aspetti e da iniziare ad impiegare subito.

Per le pulizie , la patata vanta un efficace potere smacchiante, può essere impiegata per eliminare sporco proveniente dagli alimenti sulle mani e sulle stoviglie strofinando una patata sulla parte contaminata da cibo e in pochissimo tempo la macchia verrà rimossa.

Per l'igiene della casa , ebbene sì, questo speciale tubero si rivela la soluzione per il cruccio di ogni casalinga: i vetri. Troppo spesso non riusciamo a venire a capo riguardo la pulizia completa dei nostri vetri, aloni e minuscole macchioline che non fanno cenno di andarsene. Possiamo procedere prendendo una patata cruda e strofinarla sugli specchi o sui vetri delle finestre. I risultati saranno visibili subito.

Per l'argento , spesso troviamo delle macchioline che sembrano indelebili sulla nostra argenteria. Come posso sparire? Nell'acqua di cottura delle patate.

Il calore , le patate una volta cotte in acqua bollente riescono a mantenere la loro alta temperatura molto a lungo ed è proprio per questo che possiamo utilizzarle per riscaldarci. Ma non solo! Riescono a mantenere anche la temperatura fredda quindi possiamo riscaldarci o rinfrescarci mani e piedi in inverno e. in estate.

Lampadine , sì, le patate riescono miracolosamente a svitare una lampadina rotta per evitare pericoli, basterà tagliare una patata in due e infilare una parte in ciò che rimane della lampadina per poi sfilarla via.

Verruche , possiamo rimuovere anche fastidiose verruche sfregando la patata sulla parte e lasciando riposare su di essa il succo di patata più volte così da agevolarne l'assorbimento e la scomparsa completa della verruca.

Integrazione, sono anche un alimento specifico che contribuisce al nostro sano stile di vita, in aggiunta a bevande energetiche, come contorno, sono inoltre utili per le infiammazioni, e. contengono una ricca presenza di vitamina C e di potassio.

Inizia ad utilizzare le patate in tanti modi differenti, evita di sprecarle, rendi utilissimo questo alimento e non te ne pentirai!