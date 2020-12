Pranzo light vegetariano: tre piatti per dimagrire con gusto

Il pranzo light vegetariano è la soluzione migliore per tutti quelli che vogliono dimagrire senza rinunciare al piacere della tavola

Possiamo preparare un pranzo leggero senza perdere niente nel gusto? Certo, ancora di più se è un pranzo light vegetariano. Un primo a base di verdure e formaggio, un secondo con il salmone protagonista e una macedonia molto originale.

Farfalle verdi

Ingredienti

320 g farfalle integrali

3 zucchine

50 g feta

1 spicchio di aglio

basilico

scorza di 1 limone

olio extravergine di oliva

sale

Pulite e lavate le zucchine, poi tagliatele a dadini e mettetele a saltare in padella con olio extravergine e aglio. Aggiungere acqua calda (quella della pasta) e quando saranno cotte unite anche alcune delle foglioline di basilico.

Quindi frullate tutto e tenete da parte;

Cuocere le farfalle, oppure un altro formato di pasta corta, in acqua bollente. Scolatele al dente e e saltarle in padella con la crema di zucchine e basilico. Infine impiattate aggiungendo della feta sbriciolata e scorza di limone oltre ad un filo d’olio extravergine.

Pranzo light vegetarianoPranzo light vegetariano

Salmone al forno

4 tranci di salmone

180 g di patate

30 ml succo di limone

1 scorza di limone

25 ml vino bianco secco

olio extravergine d’oliva

1-2 cucchiai di prezzemolo tritato

sale fino

pepe nero

Eliminate le lische del salmone con una pinzetta e controllate che sia tutto pulito passando facendo il polpastrello di un dito sulla polpa. Togliete anche la spina dorsale con un coltello ben affilato.. Quindi arrotolate un’estremità su se stessa e avvolgete l’altra intorno per ottenere un perfetto medaglione.

Legateli con uno spago da cucina perché non si muovano in cottura la forma e trasferiteli su una teglia foderata con carta forno. Poi prendete una patata, lavatela e tagliatela a fettine sottili (circa 1 millimetro) con una mandolina, lasciando la buccia

Passate all’emulsione: grattugiate la scorza di un limone in una ciotola, quindi versate il succo di limone, il vino bianco, l’olio e il prezzemolo tritato. Regolate di sale e pepe mescolando bene con una forchetta.

Condite i medaglioni di salmone con una parte dell’emulsione. Poi copriteli con le fettine di patate leggermente sovrapposti e sopra versate l’emulsione rimasta. Infine cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti, A quel punto azionate il grill a 230° e proseguite la cottura per altri 4 minuti, per fare dorare le patate.

Sfornate, rimuovete lo spago da cucina e servite subito.

Macedonia invernale melograno e pere

Ingredienti

1 kg pere kaiser

1 melograna

20 g zucchero

1 cucchiaino cannella in polvere

succo di limone

gherigli di noci

In una ciotola mescolate il succo di limone con lo zucchero fino a quando non si sarà sciolto.

Lavate le pere, tamponatele bene e poi togliete il torsolo, senza sbucciarle. Ricavate dei cubetti non troppo grandi.

Versate subito i cubetti nel succo di limone con lo zucchero in modo che non si anneriscano. Unite anche la cannella e 2 bicchierini di grappa mescolando bene per distribuire. Poi aggiungete anche le noci spezzettate grossolanamente con le mani.

Tagliate anche a metà la melagrana e sgranatela facendo attenzione ad eliminare la parte bianca perché troppo amara. Unite i chicchi di melagrana alle pere, mescolate e coprite con la pellicola mettendo la macedonia con melagrana in frigo fino al servizio.