Che cosa ha predetto l’oroscopo di oggi per ciscuno dei dodici segni dello zodiaco? Scopri con noi come andrà questa domenica.

Una domenica di relax, divertimento, icona dell’ultimo weekend prima del Natale. Voi come lo trascorrerete? Se vi servono indicazioni leggete il nostro oroscopo con le dodici previsioni per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Queste Feste dovranno riportare il sorriso ai primi tre segni dello zodiaco che non rinunciano a un po’ di sana gioia natalizia.

Oroscopo oggi Ariete

Forse non tutto gira propriamente per il verso giusto ma ciò nonostante c’è sempre spazio per rasserenarsi con arte o beneficenza.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

La passione nella vostra vita è quantomai florida: tra le lenzuola non avete paura a chiedere.

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Il desiderio di godervi delle Feste lontano da casa ancora vi martella in testa ma è decisamente meglio spazzarlo via.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Sogni, desideri e intuito sono le bussole dei prossimi tre segni in questa domenica prenatalizia.

Oroscopo oggi Cancro

E’ ai fornelli che oggi trovare le vostre maggiori soddisfazioni e la via del successo: tutti vi guarderanno come una vera chef.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

I sogni portano consigli, occhio però ad interpretarli correttamente: in caso di difficoltà chiedete aiuto.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Di lui non riuscite a fidarvi fino in fondo e in questo caso seguire il vostro istinto potrebbe non esser un errore.

Amore: 4

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per qualcuno l’amore trionfa, per qualcun altro diventa un po’ una zavorra: quale dei due fati toccherà a voi?

Oroscopo oggi Bilancia

Qualche preoccupazioni infondata rischia di incrinare la vostra giornata: prima di perder la testa cercate di informarvi.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Il romanticismo dilagante contagia voi stesse e tutto il vostro mondo in questa domenica da vivere al top.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

In casa forse non tutto va come vorreste ma fermatevi a riflettere se la colpa non potrebbe esser anche vostra.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Le amiche sono protagoniste della domenica dei prossimi tre segni, chi le usa come confidenti e chi si trasforma in confidente.

Oroscopo oggi Capricorno

Ascoltando gli sfoghi altrui vi accorgete di quanto siate fortunate ad aver il partner che il fato vi ha affidato.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Con le amiche siete sempre molto aperte ma questa volta su una nuova fiamma preferite tacere almeno per ora.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Una mente sempre più attiva vi aiuta non solo a partorire idee geniali ma anche a volare via con la sola fantasia.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.