Signorini non si accorge di avere il microfono aperto: gaffe sulla Gregoraci

Signorini non si è accorto di avere il microfono aperto al Grande Fratello Vip ed ha fatto una gaffe su Elisabetta Gregoraci che non è sfuggita al web.

Alfonso Signorini ha avuto ieri sera una diretta di non certo non facile, visto che ha dovuto squalificare Filippo Nardi al GF Vip a causa delle frasi choc pronunciate contro Maria Teresa Ruta. Per questo motivo non stupisce che durante il corso della serata si sia lasciato andare a qualche gaffe con i suoi amati vipponi.

In un primo momento ha iniziato con Andrea Zelletta, scambiandolo per Andrea Damante, e poi non si è nemmeno risparmiato nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Che cos’è successo?

Le vippone della casa, guidate da Matilde Brandi, hanno eseguito una coreografia a tema natalizio ed una molto simile è stata riprodotta anche in studio dalle ex concorrenti eliminate. Alfonso ha commentato questo momento, mentre loro danzavano in studio, convinto di avere il microfono spento.

Elisabetta Gregoraci: Signorini “commenta” la sua scollatura al GF Vip

Elisabetta Gregoraci ha scelto di ballare con un vestito rosso un po’ scollato, bellissimo ma forse non adatto per eseguire una coreografia. Tale sospetto è venuto anche al padrone di casa che mentre la conduttrice era intenta a ballare la coreografia natalizia ha commentato il tutto convinto che nessuno lo stesse ascoltando.

“Le tette della Gregoraci le vedo in serio pericolo“ ha commentato il conduttore con un tono divertito, convinto di aver il microfono spento, ma invece è stato ascoltato non solo da tutti i presenti in studio ma anche dal pubblico a casa che ha subito riproposto il momento sul web, che in poco tempo è riuscito a diventare virale.

La gaffe di Signorini ha divertito il pubblico del web, così come quella della Gregoraci che non appena tornata a casa, a fine puntata, è stata costretta a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Signorini ha fatto una gaffe convinto di avere il microfono spento al GF Vip e il pubblico da casa ha amato questo momento spontaneo, anche perché in effetti la scollatura della Gregoraci era abbastanza pericolosa per una coreografia, ma fortunatamente tutto è andato come previsto.