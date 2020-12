Scopri come inizierà il weekend per i didici segni dello zodiaco, ce lo svelano le immancabili previsioni firmate oroscopo.

Scopri le previsioni del nostro oroscopo per la giornata di oggi: quale destino attende in questo sabato i dodici segni dello zodiaco?

Scopriamolo insieme continuando a leggere proprio qui su CheDonna.it.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

In sospeso tra voglia di fare e forze negative che vi remano contro la giornata si preannuncia lunga per i prossimi tre segni.

Oroscopo oggi Ariete

Tante energie positive al mattino e altrettante energie negative il pomeriggio. Tutta colpa dei tanti progetti che il periodo vi impedisce di realizzare.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

E’ tempo di trasformare i sogni in realtà ma farlo implica certo una buona dose di fatica e dovrete arrendervi.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Se qualche attrito altera la coppia non allarmatevi sono le banali conseguenze di un clima teso che ci accomuna tutti.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Forse il periodo non è dei migliori ma i prossimi tre segni sono strenuamente impegnati per far sì che il Natale sia comunque magico.

Oroscopo oggi Cancro

Non è decisamente la giornata giusta per forzarvi a fare qualcosa che non desiderate: valutate se non sia il caso di rimandare.

Amore: 6

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Non sarà il solito Natale ma voi non perdete mai la voglia di festeggiare e, anche quest’anno, lo fate con tutti gli onori.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Anche nell’intimità della vostra casa vi applicate per portare al meglio il clima di un Natale un po’ dimenticato.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Un’aria positiva aleggia su questo sabato e regala vibrazioni positive da portare con voi verso il prossimo anno.

Oroscopo oggi Bilancia

Tutto sembra girare per il verso giusto e la speranza si riaccende nel vostro cuore illuminando l’intera giornata.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Qualche volta scalpitate per la vostra libertà ma in giornate come questa capite come la famiglia sia un dono.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Un’aria d’amore aleggia sulla fine di questo 2020 e vi riempie di buone vibrazioni per l’anno che verrà.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Amore, amore e ancora amore, ecco di che cosa hanno bisogno i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Capricorno

Mai come quest’anno avete voglia di festeggiare e così oggi vi immergete totalmente nella corsa all’acquisto degli ultimi regali.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

La persona amata vi mette alla prova e la sua possessività vi fa vacillare ma, ricordate: amare significa amare tutto dell’altro.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

In questo momento in cui lo stress si fa sentire avete decisamente bisogno di un po’ di affetto, unica cosa capace di ricaricarvi le batterie.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.