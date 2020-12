By

Anche se oggi il make up utilizza prodotti modernissimi e all’avanguardia, l’arte di truccarsi ha origini antichissime: tra le idee regalo per Natale 2020 questo libro di storia farà felici tante ragazze curiose!

Come si truccavano le donne dell’Antico Egitto? Quali strani prodotti di bellezza utilizzavano le dame del Settecento francese per rendere la carnagione perfetta e la pelle assolutamente pallida?

Tutto questo e molto di più in uno specialissimo libro di storia!

Idee regalo di Natale 2020 per scoprire la storia del make up

Cos’è cambiato dall’epoca dell’antico Egitto, quando le donne si truccavano pesantemente gli occhi di nero?

Moltissimo, soprattutto è cambiato il significato attribuito dalle donne al trucco del viso.

Per un lunghissimo periodo di tempo infatti il trucco è stato utilizzato per coprire o minimizzare le imperfezioni del viso. Nel corso dei secoli però il make up è diventato uno strumento di trasformazione grazie al quale le donne hanno cominciato ad “alterare” visivamente i propri connotati.

Com’è avvenuto questo cambiamento? L’autrice del libro Storia del Make Up – Dall’Antico Egitto agli inizi del Novecento lo spiega passo dopo passo, guidando le moderne appassionate di strucco in un interessante viaggio alla scoperta del significato del trucco per le donne di ogni epoca.

Da un certo momento in poi, infatti, il make up non è servito solo a correggere i difetti individuali di un volto, ma a uniformare i connotati di quel volto ai dettami della moda di quel periodo storico.

Le dive degli anni Venti e Trenta, per esempio, avevano completamente rinunciato alle sopracciglia naturali, preferendo letteralmente estirparle o raderle per ridisegnarle altissime, con una sola linea di matita che serviva a esasperare tutte le espressioni del volto.

Oggi un trucco del genere sembrerebbe completamente ridicolo, dal momento che il make up di oggi tende a farsi vedere il meno possibile, puntando a una perfezione apparentemente naturale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Muñoz (@cmsmakeup19)

Cosa stabilisce, allora, ciò che è ridicolo e ciò che non lo è? Cosa influenza il gusto delle donne nel truccarsi? Cosa detta la moda? E perché seguire la moda fa bene, ma solo fino a un certo punto?

Chedonna ha selezionato tante altre idee per il Natale 2020: puoi trovarle qui!

Sono tutte risposte che l’autrice Annamaria Lupacchino darà nel corso del suo libro con un linguaggio diretto, semplice e di facile comprensione per un testo adatto a tutte!