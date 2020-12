Nuovo progetto lavorativo per la nostra tanto amata Sanem Aydin di DayDreamer – Le ali del sogno.

Bella e spettacolare più che mai la nostra amatissima Sanem Aydin di DayDreamer – Le ali del sogno è pronta ad intraprendere nuove avventure lavorative. Demet che in Daydreamer interpreta la dolce Sanem, ha lavorato duramente per riuscire a realizzare il suo sogno. Facendo tantissima gavetta.

Classe 1992 e nata come ballerina, Demet ha imparato la disciplina cominciando a lavorare quando aveva solo 15 anni. Una lunga gavetta quella della giovane attrice che, con tanta fatica, è riuscita a realizzare il suo sogno.

Demet Özdemir, la protagonista femminile di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca trasmessa questa estate tutti i giorni da canale 5 e in replica su La 5 ha incantato tutti in TV e anche sui social.

Difatti l’attrice è solita pubblicare su Instagram scatti in cui la ritraggono come una bellezza mozzafiato e senza tempo, difatti vanta una fanbase da 10,4 milioni di persone. Divenuta popolare non soltanto in Turchia ma anche in Italia, complice la programmazione televisiva di Daydream e il suo partner sul set e probabilmente anche nella vita, Can Yaman.

Esattamente come il collega Can Yaman, anche Demet è ormai entrata nel cuore del pubblico italiano che resta incantato di fronte alla bellezza delle sue foto. Oggi la vediamo impegnata in un nuovo progetto lavorativo, scopriamo di cosa si tratta.

My home my destiny: la nuova serie con Demet

Abbiamo amato la giovane attrice grazie a Daydreamer – Le ali del sogno dove interpreta la bella Sanem. Adesso Demet è pronta a sorprenderci di nuovo con una nuova serie Tv dal titolo My home my destiny. Si tratta di una nuova serie turca che, senza ombra di dubbio, ci farà appassionare per la coinvolgente trama e storia d’amore

Inoltre, la serie sta già andando in onda in Turchia dove il pubblico ha già dimostrato l’apprezzamento. Quindi non ci resta che aspettare la trasmissione sul nostro piccolo schermo italiano, visto e considerando il successo delle recenti produzioni turche in Italia.

Demet Ozdemir sarà Zeynep, una giovane nata in una famiglia povera e che a soli sette anni viene data in adozione ad una famiglia ricca per ricevere in cambio dei soldi. Il protagonista maschile di My home my destiny invece sarà İbrahim Çelikkol che interpreta Medhi. La mamma biologica di Zeynep ha deciso di compiere un gesto così importante per dare a sua figlia un futuro migliore ma un giorno la signora decide di far tornare Zeynep a quella che è la sua vera vita. Viene allora organizzato un incontro con Medhi che è un ragazzo che sta cercando una donna da poter sposare. Si tratta davvero di una storia ricca di colpi di scena e con un’alta dose di puro romanticismo!