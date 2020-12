Scopri qual è la cosa che rende maggiormente ansiosi i vari segni dello zodiaco.

Provare ansia è una sensazione spiacevole che chiunque cerca di evitare in ogni modo possibile. Purtroppo, però, si tratta di una condizione difficile da controllare e che a volte tende a prendere il sopravvento lasciando addosso solo un grande malessere. Spesso a scatenare l’ansia sono paure o situazioni sulle quali non si ha il controllo e che pertanto non si riesce a gestire.

Imparare a conoscere la maggior fonte di ansia può però rappresentare una via di fuga, consentendo di evitare il più possibile le situazioni così dette ansiogene, spingendo a farsi forza quando invece non si possono proprio evitare. Dopotutto, usare la ragione sull’ansia è sempre meglio che farsi imprigionare dalla sua morsa. E visto che spesso e volentieri anche l’influenza che le stelle hanno su di noi può interferire, oggi scopriremo qual è la cosa che crea maggiormente ansia ai vari segni dello zodiaco. Un modo per conoscere più a fondo le paure e per trovarvi delle soluzioni creative.

La maggior fonte di ansia per i segni zodiacali

Ariete – Si sentono sempre al centro di tutto

I nativi del segno zodiacale dell’Ariete sono convinti di essere al centro del mondo. Se da un lato questo pensiero li fa star bebe, dall’altro li fa sentire costantemente sotto pressione. Per questo motivo, anche quando non dovrebbero, finiscono con il sentire di dover dimostrare qualcosa. Ovviamente si tratta di un problema che li stressa parecchio e che fanno fatica a gestire. Basterebbe loro prendersi una pausa di tanto in tanto per rendersi conto che il mondo va avanti anche senza di loro e per scoprire come in questa verità si celi anche la chiave per la loro serenità mentale.

Toro – Temono di fare dei passi falsi

I nativi del segno zodiacale del Toro temono di fare dei passi falsi. Ciò dipende dal loro essere spesso perfezionisti e particolarmente legati all’immagine che danno di se. Riflessivi e solitamente pronti a muoversi solo quando possono farlo, i nativi del segno non amano sbagliare e ciò li pone sotto una pressione che genera ansia. Il più delle volte, però, si tratta di un problema che nasce solo nelle loro teste. Basterebbe loro rilassarsi a riguardo per scoprire che gli altri non sono poi così attenti a come agiscono e che un errore non comporta mai nulla di disastroso. Sopratutto se si sceglie di rimediare.

Gemelli – Hanno paura di compromettere tutto

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che amano l’idea di poter vivere una vita praticamente perfetta. Ciò finisce con il renderli spesso ansiosi poiché alla continua ricerca della svolta della vita o del momento perfetto da incorniciare. Così capita spesso che i nativi del segno si trovino a temere di compiere passi falsi. Ciò i porta ad innervosirsi davanti al più piccolo imprevisto e a sentirsi sempre meno sicuri di se e delle proprie azioni. Per cambiare lo stato delle cose dovrebbero imparare a prendere le cose per come arrivano, senza pensare troppo alle conseguenze e godendosi quanto più possono dal presente. Ogni eventuale errore, in fondo, può essere rimediato o trasformato in qualcosa di speciale.

Cancro – Temono il giudizio altrui

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone estremamente insicure e ciò le porta a vivere con timore il giudizio degli altri. Oltre a sentirsi costantemente osservati e giudicati, finiscono infatti con il vivere ogni singolo momento come se fosse un test. Quando entrano in questa modalità è davvero difficile riprendersi e ciò da spesso adito a vere e proprie crisi d’ansia. In realtà, sono persone che quando vogliono sanno farsi accettare e persino perdonare. Per vivere bene, quindi, gli basterebbe sentirsi più sicuri ed agire semplicemente per come sentono. Farlo sarebbe liberatorio e consentirebbe loro di godere a pieno della propria vita. E tutto senza la costante paura di sbagliare.

Leone – Hanno il terrore di passare inosservati

I nati sotto il segno zodiacale del Leone vivono con il bisogno costante di stare al centro dell’attenzione. La cosa che gli crea maggior ansia è quindi la possibilità che il loro sogno non si realizzi. Sebbene siano abbastanza sicuri di se, basta davvero poco per mandarli in crisi. Scoprire che qualcuno ottiene più attenzioni di loro, sentirsi improvvisamente inosservati e non essere i protagonisti di ogni singolo momento, sono aspetti che oltre ad innervosirli gli creano un’indicibile ansia. Un problema che possono risolvere semplicemente lavorando su se stessi ed imparando ad accettare che a volte è indispensabile lasciare un po’ di spazio anche agli altri.

Vergine – Temono che le cose possano andare male

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono particolarmente negativi e ciò li porta ad essere particolarmente affini con gli stati d’ansia. Per il loro modo di vedere le cose è più facile aspettarsi che tutto vada per il peggio piuttosto che impegnarsi per ottenere risultati negativi. Si tratta di un modo di fare che gli viene spontaneo ma che gli provoca al contempo parecchio ansia. Lavorando su se stessi ed imparando a gestire al meglio il loro modo di essere, i nativi del segno possono infatti sperare di farsi via via sempre più positivi, mettendo così a tacere l’inutile ansia che spesso, assalendoli gli rende la vita davvero difficile.

