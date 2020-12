Uomini e Donne anticipazioni 18 dicembre: l’ultima puntata di quest’anno mostra la decisione di Gianluca De Matteis di lasciare il programma. Maria De Filippi rimarrà senza parole in studio.

Uomini e Donne è pronto a dire addio al pubblico del piccolo schermo per tonare con i nuovi appuntamenti a partire da gennaio. Questa di oggi, quindi, sarà l’ultima puntata dell’anno e non può mancare una certa tristezza nel pubblico del piccolo schermo che resterà vedovo della trasmissione per qualche settimana, ma non temete quello che vedremo oggi in tv sazierà la voglia di trash e di Gemma Galgani per qualche tempo perchè ne vedremo delle belle.

Gianluca De Matteis, non è di certo una novità, a differenza dei suoi compagni di viaggio che hanno portato parole d’amore in studio, anzi. E’ sempre sembrato un pesce fuor d’acqua, che non è mai riuscito a costruire qualcosa con le sue corteggiatrici.

A questa consapevolezza, purtroppo o per fortuna, ci è arrivato anche lui che ha deciso di terminare qui il suo percorso perchè non avrebbe senso andare avanti se la sua testa è altrove e non si sente libero di potersi esprimere come meglio crede. Per questo motivo Gianluca De Matteis lascia in lacrime Uomini e Donne, lasciando Maria senza parole che non si aspettava di certo una reazione del genere da parte del tronista che, secondo le anticipazioni, non riuscirà nemmeno a parlare.

Anticipazioni Uomini e Donne 18 dicembre: Gemma fa l’amore con Maurizio

Attenzione, ovviamente le anticipazioni di Uomini e Donne del 18 dicembre non finiscono di certo qui. La puntata inizia con l’unica ed inimitabile Gemma Galgani, che sarà al centro dello studio insieme al suo cavaliere Maurizio.

Questa volta a fare sul serio non è soltanto la dama di Torino, a cui tutti siamo abituati ai suoi repentini amori, ma anche il cavaliere, che non solo conferma di essere molto preso da lei, ma perfino hanno fatto l’amore. Gemma, dopo aver spiazzato Maria con la doccia in studio, farà restare di nuovo tutti senza parole, segno, come se ci fosse bisogno di specificarlo, che l’unica vera protagonista della trasmissione è sempre e solo soltanto lei.

Gemma e Maurizio hanno fatto l’amore. Lei ha addirittura confidato che si sta innamorando di lui e quest’ultimo sembrerebbe iniziare a ricambiare il sentimento. Insomma, per la sfortunata dama di Torino sembrerebbe essere arrivata la volta buona. Sempre che le vacanze natalizie non li allontanino, come già successo in passato, ma la speranza è l’ultima a morire.

Uomini e Donne oggi è pronto a regalare grandi gioie al pubblico del piccolo schermo, ma il trash fornito oggi sarà in grado di saziare la loro sete fino all’anno prossimo? Anche le registrazioni sono state interrotte per lo stop natalizio: insomma non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà alle nostre dame e cavalieri preferiti.