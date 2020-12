I 5 trucchi per non prendere peso sotto le feste: ecco quello che devi fare

Se non prendere peso sotto le feste ti sembra qualcosa di impossibile scopri i 5 trucchi per arrivare in forma a Natale senza troppe rinunce. Ecco quello che devi fare.

Natale si avvicina a grandi passi. Manca una settimana e già le nostre dispense, i nostri frigoriferi e congelatori si sono riempiti di cibarie di ogni genere, perché se è vero che sarà un Natale in formato ridotto, è altrettanto vero che molti non rinunceranno ai classici pranzi e cene natalizi.

Non prendere peso durante le feste è un’impresa difficile, ma non impossibile, perché se è vero che le tentazioni sono sempre dietro l’angolo e le occasioni per sgarrare di sicuro non mancano, basterà seguire pochi e semplici accorgimenti.

Esistono, infatti, alcuni trucchi per arrivare in forma a Natale, senza prendere troppi chili durante le feste e senza fare troppo rinunce e inutili sacrifici. Delle semplicissime buone abitudini: scopriamo subito quali sono.

I 5 trucchi per non prendere peso durante le feste

Prendere peso sotto le feste è purtroppo una condizione che capita a molti, specie se prima di Natale si segue una dieta ferrea e poi si sgarra durante tutto il periodo festivo.

Una cattiva abitudine che anziché farvi dimagrire vi farà ingrassare ancora di più. Così come quella di stare tutto il giorno digiuni e poi abbuffarsi, come se non ci fosse un domani, al cenone di Natale o capodanno.

Un sistema che, oltre a non essere utile nella perdita di peso, è anche estremamente dannoso per l’organismo. Infatti serve solo a squilibrare il metabolismo e la glicemia, non contando che può procurare anche un fastidioso mal di stomaco.

Le grandi abbuffate infatti possono provocare un disturbo poco piacevole, ovvero la nausea dopo i pasti.

Dopo avervi suggerito come accelerare il metabolismo in vista di Natale, ecco i 5 trucchi per restare in forma per le feste anche commettendo qualche sgarro.

1) Mangiare smart nei giorni normali. Durante il periodo natalizio, nei giorni tra una festa e l’altra, è bene fare pasti piccoli ma frequenti, con cibi leggeri e a orari regolari. Inoltre, è importante collegarsi con il proprio stomaco e se sentiamo di non aver digerito evitiamo di fare lo spuntino ugualmente.

2) Mantenere gli allenamenti. Ora non si può andare in palestra perché a causa della pandemia da Covid-19 sono chiuse ma non mancheranno occasioni per allenarsi dentro casa. Il web è pieno di video con lezioni di fitness e workout di ogni genere. Basterà trovarne uno e mettersi in moto. Altrimenti, tempo permettendo, potrete optare sempre per una bella corsa intorno a casa o al parco.

3) Bere acqua. È essenziale. Durante le feste tendiamo a berne meno privilegiando gli alcolici o le bibite. Mangiando però cibi più grassi faremo aumentare ancora di più la ritenzione idrica, ecco perché è bene bere più acqua. Oltre all’acqua, sono particolarmente indicate in queste giornate anche delle tisane al finocchio depurative.

4) Riposare di più. Se durante le feste le nottate si fanno sempre più piccole perché magari si trascorrono in compagnia di amici e parenti, giocando a tombola o chiacchierando, dovremo comunque ricordarci di riposare ugualmente almeno 8 ore a notte. Se non riusciamo a fare un sonno consecutivo di almeno 7-8 ore, cerchiamo di ritagliarci un’ora o due il pomeriggio per fare un riposino e recuperare il sonno perso di notte. Non dormire abbastanza infatti provoca l’aumento di una sostanza chiamata cortisolo che è l’ormone dello stress. Approfittiamo allora delle feste per ritagliarci un po’ di tempo in più per riposarci.

5) Passeggiare e respirare all’aria aperta. Mangiare e poltrire sul divano tutto il giorno è il binomio perfetto per prendere peso. Approfittiamo allora di camminare e sgranchirci le gambe, di buon mattino o, se è troppo freddo, nel primo pomeriggio. Camminare all’aria aperta è un vero toccasana che fa bene al fisico e all’umore.